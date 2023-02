1 Die Bäckerei Lang in Linkenheim-Hochstetten verkauft in der Faschingszeit ihre Berliner auch mit Leberkäse. Foto: Bäckerei Lang

Eine Kreuzung aus Berliner und Fleischkäsebrötchen verkauft in der Faschingszeit eine Bäckerei im Badischen. Kann das schmecken und wie kommt man auf so eine Idee? Das sagt die Chefin der Bäckerei Lang.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berliner mit Puderzucker, Marmelade, Senf und einer Scheibe Leberkäse? Das ist der „Berliburger“, den seit einigen Tagen die Bäckerei Lang in Linkenheim-Hochstetten (im Landkreis Karlsruhe) verkauft. Soll das ein Witz sein, passend zur närrischen Zeit?

„Wir waren auch erst skeptisch“, sagt die Seniorchefin der Bäckerei, Sigrun Lang. Vor drei Jahren sei ein Kunde mit der Idee in den Laden gekommen, er hab einen ähnlichen Berliner in Bayern gegessen. In der Bäckerei Lang war man offenbar aufgeschlossen für das kuriose Rezept und hat es kurzerhand selbst probiert. „Das schmeckt wirklich“, sagt Chefin Lang. Seit drei Jahren bietet sie nun die Berliner selbst an, der Leberkäse kommt gleich vom Metzger nebenan. „Man isst ja auch Weißwurst mit süßem Senf“, sagt sie.

Auf Tik Tok zeigt die Bäckerei sogar, wie die ungewöhnlichen Berliner zubereitet werden, und fragt ihre Follower: „Geil oder ekelhaft?“:

Vor allem nachdem mehrere Medien, darunter der SWR und die Badischen Neusten Nachrichten, über den „Berliburger“ berichteten, stieg die Nachfrage nach dem besonderen Berliner. Offen sagt Lang aber auch, dass die Kundschaft eher gespalten sei, was die Süß-Fleischige-Kombination betrifft.

Welche verrückten Kombinationen es sonst noch gibt

Es ist nicht der einzig ungewöhnliche Berliner, der in der närrischen Zeit verkauft wird. In Bochum verkauft ein Metzger gleich einen Mett-Berliner mit Zwiebeln, wie unter anderem der WDR berichtet. In München soll es außerdem einen Bäcker geben, der auf seine Berliner Wurst, Curry und Ketchup und Zwiebeln packt.

Unsere Empfehlung für Sie Aufregung in Heilbronn Sind diese Berliner rassistisch? Die Heilbronner Bäckerei Herrmann erhält Post von der Antidiskriminierungsstelle wegen stereotyper Faschingsfiguren auf Berlinern. Wie der Bäcker und seine Kunden darauf reagieren.

Man darf gespannt sein, auf welche Ideen tüftelnde Bäckereien und Metzgereien im nächsten Jahr kommen. Die Bäckerei Lang in Linkenheim-Hochstetten will ihren „Berliburger“ jedenfalls auch im nächsten Jahr anbieten.