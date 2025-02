Linke-Stadtrat zieht in Bundestag ein: Luigi Pantisano: Werde in Stuttgart omnipräsent bleiben

1 Luigi Pantisano auf einer Wahlkampfveranstaltung im Paracelus-Gymnasium. Er vertritt Stuttgart künftig im Deutschen Bundestag. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Seine politischen Gegner im Gemeinderat sind froh, dass er bald weg ist. Pantisano kontert: Er werde sich aktiv in Stuttgart und Berlin um städtische Belange kümmern.











Der Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano ist am Montagmittag mit der Bahn auf dem Weg nach Berlin, wo er als frisch gewählter Stuttgarter Bundestagsabgeordneter für Die Linke am Neulingstreffen teilnehmen soll, als er sich gezwungen sieht, Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) zum ersten Mal in neuer Funktion die Stirn zu bieten. Dessen Wunsch, dass die beiden einzigen künftigen Parlamentarier aus und für Stuttgart, Pantisano und Simone Fischer (Grüne), bezüglich der Entwicklung des Rosensteinquartiers auf den ehemaligen Bahnflächen die „Stuttgarter Stimme“ sein sollten, erteilte er prompt eine Absage. Er werde sich natürlich „entschlossen gegen eine Änderung des Eisenbahngesetzes einbringen“, so Pantisano, der sich mit seiner Fraktionsgemeinschaft Die Linke/SÖS im Gemeinderat für den Erhalt der oberirdischen Bahnflächen einsetzt und so mit Nopper auf Konfrontationskurs ist.