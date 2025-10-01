Linke mehr Mitglieder als FDP: Verzwergen die Liberalen jetzt auch in Baden-Württemberg?

Die Linke hat die FDP im Land in Sachen Mitgliederzahlen überholt. Warum die Liberalen dennoch gelassen bleiben – und die Linkspartei von einem Kulturwandel spricht.
Nicht nur in Umfragen schwächelt die FDP aktuell in Baden-Württemberg, auch in Sachen Mitgliederzahlen wurde den Liberalen von den Linken der Rang abgelaufen: Wie Die Linke jüngst vermeldete, hat sie im Land die 10 000er-Marke geknackt – und ist damit an der FDP vorbeigezogen, die Ende Juni 2025 8800 Mitglieder zählte. Droht den Freien Demokraten nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag jetzt auch in Baden-Württemberg, wo sie traditionell immer stark waren, weiterer Bedeutungsverlust?