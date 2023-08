1 Wer www.schillerstadtmarbach.de im Internet eingibt, landet nicht mehr bei der AfD, sondern auf dieser Homepage. Foto: Screenshot

Marbach - Es dürfte der Albtraum eines jeden Bürgermeisters sein: Eine Privatperson sichert sich eine Domain, die derjenigen der Kommune ähnelt, und verlinkt sie ganz nach Wunsch. Genau das ist in Marbach passiert, und weil die Verlinkung auf die Seiten der AfD führte, hat das einigen Aufruhr in der Stadt am Neckar ausgelöst. Die Homepage der Stadt ist unter www.schillerstadt-marbach.de zu finden. Die Beinahe-Dublette unter www.schillerstadtmarbach.de.