Phantombild im Artikel: Polizei sucht Täter nach versuchter Vergewaltigung in Sindelfingen

Polizei sucht Täter nach versuchter Vergewaltigung in Sindelfingen

1 Die Polizei sucht nach einer versuchten Vergewaltigung in Sindelfingen den mutmaßlichen Täter. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Der Mann soll eine 24-Jährige am Sonntagabend bei einem Spaziergang im Wald angegriffen haben. Sie konnte sich befreien und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die hofft auf Hinweise.











Wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung in Sindelfingen ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen noch unbekannten Mann. Er soll am Sonntag gegen 20.30 Uhr im Waldgebiet „Eichholzer Täle“ am Ortsrand von Sindelfingen-Hinterweil eine 24 Jahre alte Frau angegriffen haben. Die Polizei sucht Zeugen und hat ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.