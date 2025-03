Linien U 2 und U 19 betroffen: Stadtbahnunfall am Kurpark

1 Der Dacia ist an der Fahrerseite stark beschädigt worden. Foto: /Sebastian Steegmüller

In der Cannstatter König-Karl-Straße hat eine Dacia-Fahrerin offenbar eine Stadtbahn übersehen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen auf den Linien U 2 und U 19.











In Bad Cannstatt gibt es mehrere neuralgische Punkte, an denen Autofahrer regelmäßig mit Stadtbahnen zusammenstoßen. Die Kreuzung König-Karl-Straße/Nauheimer Straße gehört bislang nicht dazu. Wenige Meter vom Kurpark entfernt, hat dort am Dienstag gegen 15 Uhr jedoch eine Dacia-Fahrerin offenbar eine Stadtbahn der Linie U 19, die zum Daimlerplatz unterwegs war, übersehen. Die Frau ist aus Richtung Wildbader Straße kommend von der Nauheimer Straße in die König-Karl-Straße eingefahren und hat dabei die Vorfahrtsregelung missachtet. Beim Zusammenstoß mit der Bahn ist nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro.