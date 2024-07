Tomorrowland 2024: Line-Up, Tickets und Live-Stream

Es ist wieder Zeit für eines der größten Musikfestivals der Welt: Tomorrowland. Das Elektro-Festival findet jährlich statt und lockt jedes Mal rund 400.000 Gäste aus aller Welt an. Der ein oder andere dürfte davon vielleicht über die Sozialen Medien etwas mitbekommen haben. Denn: Seit Jahren werden Hochglanz-Aftermovies des Musikfestivals produziert, die ein großes Publikum erreichen. Der Film aus dem Jahr 2012 etwa wurde auf Youtube fast 200 Millionen Mal angesehen.

Die 20. Ausgabe des Festivals, das sich vor allem durch seine „Märchenland“-Gestaltung der Bühnen und des Geländes und internationale Top-DJs und Acts auszeichnet, findet in diesem Jahr vom 19. bis 28. Juli statt. Das Thema von Tomorrowland 2024 lautet „The Spirit of Life“ und ist die Fortsetzung des Mottos „Elixir of Life“ aus dem Jahr 2016. Wo aber ist das Festival genau? Welche Künstler kommen? Gibt es noch Tickets?

Tomorrowland 2024: Wo findet es statt?

Das Musikfestival für Elektronische Tanzmusik (EDM) findet in Belgien statt, genauer gesagt in der Stadt Boom und im dortigen Naherholungsgebiet De Schorre. Boom ist eine kleine Gemeinde in der Region Flandern ganz in der Nähe der Stadt Antwerpen.

Wie etwa das berühmte Coachella Festival findet auch das Spektakel Tomorrowland an zwei Wochenenden statt. In diesem Jahr sind das die vom 19. bis 21. Juli und vom 26.-28. Juli 2024.

Datum: 19. bis 28. Juli 2024 (jeweils zwei Wochenenden)

Ort: Boom - im Naherholungsgebiet De Schorr (Belgien)

Das Festival hat eine Kapazität von rund 65.000 Zuschauern. Mittlerweile haben die Gäste mehr als 15 Bühnen zur Auswahl.

Tomorrowland 2023 Foto: www.imago-images.de/IMAGO/HATIM KAGHAT

Tomorrowland 2024: Wer sind die Top-Acts? Wie ist das Line-Up?

Als Top-Acts sind David Guetta, Hardwell und Tiësto bestätigt. Darüber hinaus sollen unter anderem noch folgende Künstler kommen:

Adam Beyer

Amelie Lens

Armin Van Buuren

Bonobo

Boris Brejcha

Dixon

Four Tet,

Nervo

Netsky

Oliver Heldens

Sebastian Ingrosso

Steve Angello

Steve Aoki

Swedish House Mafia

Timmy Trumpet

Insgesamt bestätigt sind über 400 Künstler. Eine Reihe von sogenannten Stage Hosts – das können Musik-Labels oder auch DJs sein – bestimmen außerdem, welche Art von Musik auf welcher Bühne gespielt wird.

Für das erste Wochenende sieht der Plan wie folgt aus:

Mehr Infos zum zweiten Wochenende, den Künstlern und deren Auftritten auf den einzelnen Bühnen des Festivals findet man auf der Webseite von Tomorrowland: Line-Up Tomorowland

Tomorrowland 2024: Gibt es noch Tickets?

Der Ticketverkauf startet immer einige Monate vor dem Festivalbeginn. Mittlerweile ist das Festival ausverkauft. Auch die Registrierung für die Warteliste sei ausverkauft, schreibt Tomorrowland auf seiner Seite.

Tickets für ein Wochenende auf dem Tomorrowland-Festival wurden in verschiedenen Preiskategorien und Packages angeboten und bewegten sich im Bereich von gut 130 Euro bis über 600 Euro.

Tomorrowland 2024: Wo kann man den Live-Stream sehen?

Wer keine Karten mehr bekommen hat, kann sich das Festival allerdings auch im Livestream anschauen. Auf der Webseite von Tomorrowland heißt es dazu: „Music fans will be able to follow the magic of Tomorrowland Belgium 2024 via tomorrowland.com, the Tomorrowland App and on One World Radio, broadcasting live worldwide from the unique scenery of De Schorre in Boom and pulling out all the stops to give the people at home a chance to be part of a magnificent new chapter in the history of Tomorrowland.“

Musikfans können die Magie von Tomorrowland also über tomorrowland.com, die Tomorrowland App und über One World Radio mitverfolgen.

Tomorrowland 2024: Seit wann gibt es das Musikfestival?

Premiere des Festivals war am 14. August 2005. Damals dauert es nur einen Tag und war bei weitem kleiner, als es heute der Fall ist. Es gab 2005 zum Beispiel nur zwei Dancefloors und sechs Zelte – dafür traten aber hochkarätigen Gäste auf. So spielten etwa Künstler wie Sven Väth, Technoboy, Armin van Buuren oder David Guetta. 2007 wurde Tomorrowland auf zwei Tage ausgeweitet, 2011 dann auf drei Tage verlängert. Auch gibt es seit 2019 den Ableger „Tomorrowland Winter“. Das Electronic und EDM-Festival wird im kommenden Jahr vom 15. März 2025 bis 22. März 2025 in den Bergen rund um Alpe d‘Huez (Frankreich) gefeiert. Im Skigebiet des französischen Ortes werden dann wieder mehrere Bühnen aufgebaut, die für Abwechslung vom Ski- und Snowboardfahren sorgen.

Die Idee für das Tomorrowland entstand also vor ungefähr 20 Jahren und stammt von den Brüdern Michiel und Manu Beers, zwei Unternehmer, die bereits Erfahrung in der Veranstaltungsbranche hatten. Mit der Zeit entwickelte sich das Festival dann zu einem der größten und bekanntesten seiner Art mit hochkarätigen Acts und aufwendigen Show. So wurde das Gelände in vergangenen Jahren etwa schon in eine magische Unterwasserwelt, ein Märchenland und in einen riesigen Zirkus verwandelt.