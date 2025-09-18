Line-up noch nicht bekannt: Glücksgefühle-Festival: Schon 55.000 Tickets verkauft

Wer spielt, wissen die Festivalgänger größtenteils noch nicht, trotzdem finden die Tickets für das Glücksgefühle 2026 schon jetzt reißenden Absatz. An weniger als einem Tag wurden 55.000 Karten verkauft.

Das von Fußballprofi Lukas Podolski (40) und Markus Krampe ins Leben gerufene Glücksgefühle-Festival soll auch im kommenden Jahr laut seiner Homepage "den Hockenheimring zum glücklichsten Ort der Welt machen". Bis zu 250.000 Besucherinnen und Besucher sollen 2026 Auftritte von Stars aus den Genres Rock, Hip-Hop, Pop und EDM erleben können. Zwar wurde mit einer Ausnahme noch gar nicht mitgeteilt, welche Acts dabei sein werden, trotzdem verkaufen sich die Tickets offenbar äußerst gut.

Glückgefühle 2026: Ayliva wird auftreten Für das nächste Glücksgefühle, das vom 3. bis 6. September 2026 steigen soll, ist bislang nur Ayliva (27) bestätigt. "Das Warten hat bald ein Ende...", heißt es jedoch auf dem Instagram-Account des Festivals. "Wie ihr wisst, gehört Ayliva schon längst zur Glücksgefühle-Familie - und jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen: Das Line-up für 2026 wird am 06.10.2025 verkündet!"

Viele Musikfans haben sich laut einer Mitteilung bereits Tickets gesichert - auch ohne das komplette Line-up zu kennen. Demnach hatte der Vorverkauf am Abend des 17. September begonnen und man habe in weniger als 24 Stunden bereits 55.000 Karten verkauft. Der Campingplatz C3 sei bereits ausgebucht.

2026 wird erst die vierte Ausgabe des noch jungen Festivals stattfinden, das sich mit demzufolge rund 250.000 Besucherinnen und Besuchern in diesem Jahr bereits zum größten Musikfestival des Landes entwickelt hat. Gerade konnten die Macher verkünden, dass ein Vertrag mit dem Hockenheimring um zehn Jahre verlängert wurde. Das Festival soll damit mindestens bis 2035 dort stattfinden - ab kommendem Jahr stets am ersten September-Wochenende.