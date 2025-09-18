Line-up noch nicht bekannt: Glücksgefühle-Festival: Schon 55.000 Tickets verkauft

Wer spielt, wissen die Festivalgänger größtenteils noch nicht, trotzdem finden die Tickets für das Glücksgefühle 2026 schon jetzt reißenden Absatz. An weniger als einem Tag wurden 55.000 Karten verkauft.
Das von Fußballprofi Lukas Podolski (40) und Markus Krampe ins Leben gerufene Glücksgefühle-Festival soll auch im kommenden Jahr laut seiner Homepage "den Hockenheimring zum glücklichsten Ort der Welt machen". Bis zu 250.000 Besucherinnen und Besucher sollen 2026 Auftritte von Stars aus den Genres Rock, Hip-Hop, Pop und EDM erleben können. Zwar wurde mit einer Ausnahme noch gar nicht mitgeteilt, welche Acts dabei sein werden, trotzdem verkaufen sich die Tickets offenbar äußerst gut.