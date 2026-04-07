Line-up für Opening steht: Haftbefehl feiert Megapark-Premiere

Überraschung beim "Megapark"-Opening: Rapper Haftbefehl steht erstmals auf der Bühne auf der größten Partymeile Mallorcas. Zusammen mit Mia Julia, Isi Glück und Mickie Krause läutet er ab dem 23. April die Malle-Saison ein.
Der "Megapark" an der Playa de Palma ist eine Institution - und wer dort auftritt, hat es in der Welt der Mallorca-Unterhaltung wirklich geschafft. Ab dem 23. April öffnet der Partytempel wieder seine Pforten, und das diesjährige Line-up hat es in sich. Denn neben den üblichen Verdächtigen der Ballermann-Szene steht in diesem Jahr erstmals ein Name auf der Bühne, den dort kaum jemand erwartet hätte: Rapper Haftbefehl (40).