Line-up für Opening steht: Haftbefehl feiert Megapark-Premiere

Überraschung beim "Megapark"-Opening: Rapper Haftbefehl steht erstmals auf der Bühne auf der größten Partymeile Mallorcas. Zusammen mit Mia Julia, Isi Glück und Mickie Krause läutet er ab dem 23. April die Malle-Saison ein.

Der "Megapark" an der Playa de Palma ist eine Institution - und wer dort auftritt, hat es in der Welt der Mallorca-Unterhaltung wirklich geschafft. Ab dem 23. April öffnet der Partytempel wieder seine Pforten, und das diesjährige Line-up hat es in sich. Denn neben den üblichen Verdächtigen der Ballermann-Szene steht in diesem Jahr erstmals ein Name auf der Bühne, den dort kaum jemand erwartet hätte: Rapper Haftbefehl (40).

Der Offenbacher Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, wagt sich laut "Bild"-Zeitung auf die Partyinsel. Im vergangenen Oktober hatte Haftbefehl mit der Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Film lieferte intime Einblicke in das Leben und Leiden des Rappers. Anschließend wagte sich der Musiker vermehrt wieder auf die Bühne, absolvierte etwa zwei Kurz-Auftritte in Osnabrück und Gießen. 2026 soll nun das große Comeback folgen.

Haftbefehl ist als Top-Act für den World Club Dome 2026 in Frankfurt bestätigt. Im September und Oktober 2026 spielt er drei große Arena-Konzerte in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin. Am 7. Mai 2026 wird er zudem beim großen Xatar-Gedenkkonzert in der Kölner Lanxess-Arena erwartet. Zuvor steht nun noch sein Auftritt auf Mallorca an.

Ballermann-Stars als Zugpferde

Neben Haftbefehl setzen die Veranstalter auf bewährte Kräfte. Party-Königin Mia Julia (39) und "DSDS"-Jurorin Isi Glück (35) treten ebenso wie Mallorca-Legende Mickie Krause (55) auf. Ein weiterer Neuzugang ist Marie Reim (25), die mit ihrem Auftritt im "Megapark" ihr Debüt an der Playa de Palma feiert.

Laut "Bild" werden für das Opening vom 23. bis 26. April zudem unter anderem Capital Bra, Marc Terenzi, Pietro Lombardi, Oli.P, Marc Eggers, Anna-Maria Zimmermann, Lorenz Büffel, Die Atzen, Lucas Cordalis, Annemarie Eilfeld und Almklausi erwartet.