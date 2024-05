1 Younee tritt bei den Jazz Open am 28. Juli kostenlos im Kunstmuseum auf. Foto: /Jazz Open

Die Jazz Open sind mehr als ein Spitzentreffen der Stars. Auch hochwertige Konzerte bei freiem Eintritt gehören zum Festivals, von Sponsoren ermöglicht. Wir blicken vorab auf die Höhepunkte der Open Stages. Am Mittwoch geht das Programm offiziell online.











Für zwölf Tage bestimmen die Jazz Open gleich nach der Fußball-EM den Rhythmus der Stadt. Zum 30. Geburtstag gratulieren vom 18. bis zum 29. Juli Stars wie Sting, Sam Smith, Lenny Kravitz und Grönemeyer auf dem Schlossplatz, dem schönsten Platz in Stuttgart. Mit Hilfe von Sponsoren verdreifachen die Veranstalter in diesem Sommer die Angebote der kostenlosen Auftritte. Das Line-up der Open Stages hat es in sich! Am Mittwoch geht das Programm mit 16 Konzerten for free online.