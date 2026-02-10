Lindsey Vonn: Trump-Fans und Hater jubeln über Sturz

Statt Mitgefühl erntet Lindsey Vonn Hass aus dem MAGA-Lager. Warum die tragische Heldin zur Zielscheibe wurde - und wie vergiftet die Stimmung rund um das US-Team ist.
Es sollte das große Märchen der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden: Das Comeback der Ski-Königin Lindsey Vonn mit 41 Jahren – trotz Teilprothese und Kreuzbandriss. Doch der Traum endete abrupt und brutal – mit der Startnummer 13 nach exakt 13 Sekunden. Vonn stürzte in der Abfahrt schwer, brach sich das linke Bein und musste mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden.