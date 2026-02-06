Wie Lindsey Vonn: Können auch Hobby-Skifahrer mit Kreuzbandriss auf die Piste?

Lindsey Vonn will mit einem Kreuzbandriss um eine Olympia-Medaille kämpfen. Ein Stuttgarter Knieexperte erklärt, ob auch Hobbysportler mit dieser Verletzung noch Skifahren können.
Ein Kreuzbandriss gilt als eine langwierige Verletzung und ist für Spitzensportler eine bittere Diagnose – manchmal bedeutet dies sogar das Ende der Karriere. Offenbar gilt das jedoch nicht für die 41-jährige Ausnahmeskifahrerin Lindsey Vonn, die nach ihrem Sturz in Crans-Montana bekannt gab, sich das vordere Kreuzband komplett gerissen zu haben – aber dennoch ihren Start für die Abfahrt am kommenden Sonntag bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo ankündigte. Michael Schlumberger, Ärztlicher Direktor der Sportklinik im Klinikum Stuttgart, spricht im Interview darüber, welche Chancen er Vonn einräumt und ob auch Hobby-Skifahrer mit einer solchen Verletzung auf die Skipiste könnten.