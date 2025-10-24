Charlotte Lindholm ist zurück beim LKA Hannover - und dort erst mal ganz auf sich gestellt. Maria Furtwängler ermittelt allein im Apfelanbaugebiet Altes Land nach dem Tod eines Aushilfsbauern, der zunächst nach einem Unfall aussieht. Lohnt sich der neue NDR-Krimi?
Nach über eineinhalb Jahren ist Charlotte Lindholm zurück. Im "Tatort": Mit "Letzte Ernte" läuft am Sonntag (26. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten) der 32. Film mit der eigenbrötlerischen Ermittlerin. Und hier ist mal wieder alles anders: Die von Maria Furtwängler (59) gespielte Kommissarin ist nach sechs Einsätzen in Göttingen wieder beim LKA Hannover, wo sie ihre "Tatort"-Karriere einst begonnen hat. Dort ist sie aber erst mal auf sich allein gestellt. Ohne Partnerin oder Partner ermittelt Furtwängler improvisierend im Milieu der Apfelbauern im Alten Land - dafür hat sie "Unterstützung" von einem recht trotteligen Dorfpolizisten.