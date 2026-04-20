Vor fünf Jahren starb Willi Herren mit nur 45 Jahren. Zu seinem Todestag schreibt Tochter Alessia auf Instagram einen emotionalen offenen Brief an die "Liebe ihres Lebens".
Am 20. April 2021 wurde Willi Herren leblos in seiner Kölner Wohnung gefunden. Der Entertainer wurde nur 45 Jahre alt. Zum fünften Todestag postete Tochter Alessia (24) auf Instagram eine emotionale Botschaft zu Ehren ihres verstorbenen Vaters. "Heute vor 5 Jahren am 20.04.2021 kam die Nachricht, dein Papa ist nicht mehr da", schrieb Alessia Herren.