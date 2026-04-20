Vor fünf Jahren starb Willi Herren mit nur 45 Jahren. Zu seinem Todestag schreibt Tochter Alessia auf Instagram einen emotionalen offenen Brief an die "Liebe ihres Lebens".

Am 20. April 2021 wurde Willi Herren leblos in seiner Kölner Wohnung gefunden. Der Entertainer wurde nur 45 Jahre alt. Zum fünften Todestag postete Tochter Alessia (24) auf Instagram eine emotionale Botschaft zu Ehren ihres verstorbenen Vaters. "Heute vor 5 Jahren am 20.04.2021 kam die Nachricht, dein Papa ist nicht mehr da", schrieb Alessia Herren.

Diese Nachricht habe ihr das "Herz zerrissen", die Welt sei für sie zusammengebrochen. "Ich vermisse dich so sehr. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wolltest mir noch so viel von der Welt zeigen", schrieb Alessia Herren, die als Reality-TV-Darstellerin in die Fußstapfen ihres Vaters getreten ist.

"Du warst immer mein Held"

"Papa ich hätte dich so gerne noch einmal fest in den Arm genommen. Wie konntest du so früh von uns gehen, Papa, wie?", fuhr Alessia Herren fort. Nun könne sie ihn nicht mehr anrufen, ihr Vater kann nicht mehr ihre Probleme lösen. "Wer nimmt mich jetzt so fest und liebevoll in dem Arm wie du es getan hast", fragt sie.

"Du warst immer mein Held. Du hast alles für mich getan. Du hast mich immer wie ein Löwe vor jedem verteidigt!

Papa wir zwei waren und sind für immer unzertrennlich gewesen", schrieb die junge Mutter, die gerade zum zweiten Mal schwanger ist. Und versprach: Sie werde seinen Namen "in Ehren" und "voller Stolz" weitertragen.

"Du bist mein Blut, mein Herz, MEIN LEBEN", schließt Alessia Herren ihren Text. "Tag und Nacht denk ich nur an dich! Weil ich dich brauche so sehr brauche". Neben den Text hat Alessia Herren eine Kollage aus Bildern und Videos gestellt. Zu getragener Klaviermusik sieht man Willi Herren als Stimmungssänger auf der Bühne, aber auch in privaten Momenten mit seiner Tochter.

"Liebe meines Lebens": Emotionale Story von Alessia Herren

In einer Story postete Alessia noch weitere Bilder zu Ehren von Willi Herren. "Dein letzter Atemzug war mein erster Schritt ins Leben ohne dich", schrieb Alessia Herren zu einem Foto, das sie als kleines Mädchen zeigt. Ihr Vater gibt ihr auf dem Schnappschuss einen Kuss auf die Wange.

"Für immer. Vermisst und nie vergessen" schrieb sie über einen kurzen Clip, in dem sich Vater und Tochter zur Begrüßung umarmen. Das Video entstand wenige Tage vor dem Tod des ehemaligen "Lindenstraße"-Stars, bei der Eröffnung seines Foodtrucks für Reibekuchen. "Liebe meines Lebens" steht zudem über einem schwarz-weißen Foto von Willi Herren.

Willi Herren hatte mit seiner langjährigen italienischstämmigen Freundin Mirella Fazzi zwei Kinder. Vor Alessia kam 1994 Sohn Stefano zur Welt. Nach seiner Karriere als Schauspieler wandte sich Willi Herren 2004 mit seinem Auftritt im Dschungelcamp dem Reality-Fernsehen zu. Alessia Herren folgte ihrem Vater 2025 mit einer Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Auch Willi Herrens Ehefrau Jasmin war im Dschungelcamp. 2022 sagte sie dort, dass ihr Mann an dem Medikament Valium gestorben sei. Herren hatte immer wieder öffentlich über Probleme mit Tabletten, Kokain und Alkohol gesprochen.