Lindenstraße-Star: Georg Uecker gibt Gesundheits-Update

"Lindenstraße"-Star Georg Uecker wird heute in Düsseldorf mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet. Diesen will er persönlich entgegennehmen. Denn es gehe ihm nach schweren Jahren, die ihn körperlich zeichneten, "sehr gut".
Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) verleiht am Dienstag den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen in der Düsseldorfer Staatskanzlei. Unter den 15 Geehrten sind "Lindenstraße"-Schöpfer Hans W. Geißendörfer (85), Schauspieler Ralph Morgenstern (69) und "Lindenstraße"-Star Georg Uecker (63). Im Vorfeld gab dieser einen Einblick in seinen Gesundheitszustand. Uecker lebt seit 1993 mit HIV und überstand eine Krebserkrankung.