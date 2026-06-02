Lindenstraße-Star: Georg Uecker gibt Gesundheits-Update

"Lindenstraße"-Star Georg Uecker wird heute in Düsseldorf mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet. Diesen will er persönlich entgegennehmen. Denn es gehe ihm nach schweren Jahren, die ihn körperlich zeichneten, "sehr gut".

Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) verleiht am Dienstag den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen in der Düsseldorfer Staatskanzlei. Unter den 15 Geehrten sind "Lindenstraße"-Schöpfer Hans W. Geißendörfer (85), Schauspieler Ralph Morgenstern (69) und "Lindenstraße"-Star Georg Uecker (63). Im Vorfeld gab dieser einen Einblick in seinen Gesundheitszustand. Uecker lebt seit 1993 mit HIV und überstand eine Krebserkrankung.

Georg Uecker geht es "sehr gut" Über drei Jahrzehnte verkörperte Georg Uecker in der "Lindenstraße" den Dr. Carsten Flöter und gehörte damit zu den Lieblingen der ARD-Kultserie. Seit deren Ende 2020 war der Schauspieler kaum noch öffentlich zu sehen - auch aus gesundheitlichen Gründen. Im Interview mit "Bild" erklärt er, dass es ihm "sehr gut" gehe. "Ich bin ein zähes Luder!" Erst kürzlich genoss er einen Urlaub in Mexiko.

Hinter dem Schauspieler liegt eine schwere Zeit. Seit 1993 lebt Uecker mit HIV, hinzu kam eine Erkrankung an Morbus Hodgkin, einem bösartigen Tumor im Lymphsystem. Beide Diagnosen erhielt er auf einmal - kurz nachdem sein Freund gestorben war. Er habe damals gedacht, dass er sterben müsse, schilderte er schon 2019 dem "Stern". Er konnte den Krebs jedoch besiegen.

Aus der Bahn geworfen habe ihn auch das Aus seiner Lebensrolle vor sechs Jahren nicht. "Nach der 'Lindenstraße' gab's eine kleine Pause", blickt er zurück. Weitergegangen sei aber seine Theater- und Lese-Tour, die auf seiner Autobiografie "Ich mach dann mal weiter" basiert.

"Natürlich bin ich dabei"

Dass er nun den Verdienstorden erhält, ist eine schöne Überraschung nach den harten Jahren: "Ich fühle mich sehr geehrt, aber habe absolut nicht damit gerechnet. Ich wollte ja für mein Engagement nie einen Orden, sondern gesellschaftliche Veränderung. Und die haben wir erreicht. Man muss aber auch das, was wir erreicht haben, verteidigen. Und dafür ist so eine Auszeichnung natürlich prima!" Gewürdigt wird sein jahrelanges Engagement für die queere Community - ebenso wie der Kuss mit seinem Kollegen Martin Armknecht (64) in der "Lindenstraße". Es war der erste gleichgeschlechtliche Kuss im deutschen Vorabendprogramm. Den Orden nehme er persönlich entgegen, betont Uecker: "Das ist keine Frage, natürlich bin ich dabei, allein aus Respekt."