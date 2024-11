Linden-Realschule Untertürkheim: Das macht diese Schule zur fahrradfreundlichsten in Stuttgart

Das macht diese Schule zur fahrradfreundlichsten in Stuttgart

1 Die Jugendlichen aufs Rad bringen, das ist das Ziel der Rad-AG an der Linden-Realschule in Untertürkheim. Foto: Imago/Michael Gstettenbauer

Die Linden-Realschule in Untertürkheim hat eine besondere Auszeichnung bekommen. Eine Rad-AG hat die Verantwortlichen überzeugt.











Jugendliche, die Rad fahren, können sich ihre Stadt selbst erschließen. Es ist ein Stück Unabhängigkeit– gesund und gut für die Umwelt ist es obendrein. Das waren einige der Beweggründe, weshalb der Lehrer Jerk Mayer vor mehr als zehn Jahren eine Mountainbike-AG an der Linden-Realschule in Untertürkheim gründete. Seitdem treten etwa 20 Mädchen und Jungen Sommer wie Winter jeden Mittwochnachmittag in die Pedale.