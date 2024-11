Lindau am Bodensee: Keine Nacht in der Klinik bekommen - Mann beißt Polizisten

1 Der Mann soll einen Polizisten gebissen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein Mann möchte einen Schlafplatz im Krankenhaus. Als er den nicht bekommt, eskaliert die Situation. Schließlich greift er einen Beamten an.











Link kopiert



Ein Mann, der in einem Krankenhaus nahe dem Bodensee übernachten wollte, hat einem Polizisten in die Wade gebissen. Der 73-Jährige habe am Sonntag in der Notaufnahme des Krankenhauses Lindau in Bayern um einen Schlafplatz gebeten, teilte die Polizei mit. Gegenüber den Beamten gab der Mann demzufolge an, im Auftrag der Klinik nach Fehlern im Sicherheitssystem zu suchen.