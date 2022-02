1 Linda Nobat (li.) und Tina Ruland haben das Dschungelcamp bereits verlassen. Foto: RTL / RTL

Die Dschungel-Kost hinterlässt Spuren: Bei Linda Nobat, Tina Ruland und weiteren Mitstreiterinnen sind im Dschungelcamp die Kilos gepurzelt.















Link kopiert

Ex-"Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat (26) hat knapp sechs Kilo im Dschungelcamp abgenommen. Das berichtet "RTL.de". Auch ihre Mitstreiterinnen haben durch die Camp-Schonkost aus Reis und Bohnen abgenommen.

Schauspielerin Tina Ruland (55) hat laut RTL ganze vier Kilo in ihrem elftätigen Dschungel-Aufenthalt verloren. Auch "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Tara Tabitha (28) hatte zuvor berichtet, dass die Waage nach ihrem Auszug zwei Kilos weniger angezeigt hatte. Bei Jasmin Herren (43) waren es zwischen fünf und sechs Kilo. Es bleibt abzuwarten, welche Abnehm-Berichte der restlichen Camper noch folgen werden. 2020 verloren laut dem Sender die elf Camper der damaligen Staffel und Dschungelkönig Prince Damien (31) zusammen rund 81 Kilo Körpergewicht.

Seit dem 21. Januar kämpfen die Promis bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL (ach RTL+) um die Dschungelkrone. Das Dschungelcamp-Finale steht am 5. Februar an.