1 Linda Kelly ist für ihre leidenschaftliche Arbeit auf dem Biolandhof dieses Jahr ausgezeichnet worden. Als erste Frau trägt sie den Titel Landwirt des Jahres. Foto: Andreas Reiner

2019 war für Bauern ein schwieriges Jahr: Die Fridays-for-Future-Bewegung, die Initiative „Rettet die Bienen“ und das Agrarpaket der Bundesregierung rückten die Branche in ein schlechtes Licht. Linda Kelly, die Landwirtin des Jahres, zieht eine persönliche Bilanz.









Herdwangen - Jetzt muss alles schnell gehen. In 45 Minuten will Linda Kelly zurück sein. Diabolo steht schon im Stallgang. Linda springt in ihre Reitklamotten, eilt die Treppe runter und steigt auf. In einer Höhe von 1,76 Metern sitzt sie bequem. Endlich, 45 Minuten Abschalten mit Diabolo. 45 Minuten, um auf dem Rücken ihres Dressurpferdes den Kopf freizubekommen. Ihr Gedankenkarussell rund um Nährstoffbilanzen, Stoffstrombilanzen und Monatsabschlüsse dreht sich langsamer.