Linda Hamilton : Terminator-Ikone will nicht jünger aussehen

"Terminator"-Ikone Linda Hamilton spricht ungewöhnlich offen über den Erwartungsdruck, in Hollywood möglichst jung auszusehen. Die 69-Jährige macht klar: "Ich versuche niemals, auf irgendeine Weise jünger auszusehen." Schon bald ist sie in der finalen Staffel von "Stranger Things" zu sehen.
In Hollywood regiert der Jugendwahn - doch Linda Hamilton (69) macht da nicht mit. Die Schauspielerin, die als knallharte Sarah Connor in den "Terminator"-Filmen (1984-2019) zur Ikone wurde, hat eine erfrischend entspannte Haltung zum Älterwerden entwickelt. In einem Interview mit "AARP Movies for Grownups" sprach sie offen über den Druck der Branche.