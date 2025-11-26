Linda Hamilton : Terminator-Ikone will nicht jünger aussehen

"Terminator"-Ikone Linda Hamilton spricht ungewöhnlich offen über den Erwartungsdruck, in Hollywood möglichst jung auszusehen. Die 69-Jährige macht klar: "Ich versuche niemals, auf irgendeine Weise jünger auszusehen." Schon bald ist sie in der finalen Staffel von "Stranger Things" zu sehen.

In Hollywood regiert der Jugendwahn - doch Linda Hamilton (69) macht da nicht mit. Die Schauspielerin, die als knallharte Sarah Connor in den "Terminator"-Filmen (1984-2019) zur Ikone wurde, hat eine erfrischend entspannte Haltung zum Älterwerden entwickelt. In einem Interview mit "AARP Movies for Grownups" sprach sie offen über den Druck der Branche.

"Ich verbringe keinen einzigen Moment damit, auf irgendeiner Ebene jünger aussehen zu wollen", erklärte Hamilton dem Magazin. Sie habe sich vollkommen der Tatsache ergeben, dass ihr Gesicht das sei, was sie sich verdient habe. "Und es erzählt mir so viel", fügte sie hinzu.

Keine Jagd nach Schönheit

Die US-Schauspielerin betonte, dass sie der Schönheit nicht hinterherjage, sondern stattdessen "vollständig im Moment verankert" bleibe. Das bedeute allerdings nicht, dass sie ihre Gesundheit vernachlässige. "Aber nicht die ganze Zeit - manchmal ist es einfach ein Jelly Donut", gab sie zu. Sie sei nicht starr, und genau das sei eine "fantastische Art, älter zu werden".

Hamilton hat eine klare Philosophie entwickelt: "Ich habe immer gesagt, dass Stillstand umbringt: starre Gedanken und Bewegungslosigkeit." Sie habe sehr hart daran gearbeitet, in ihrem Leben so flexibel wie möglich zu bleiben. Glück definiere sie als das Gefühl, mitten in einem schnell fließenden Fluss zu sein, ohne zu versuchen, ans linke oder rechte Ufer zu schwimmen. "Und das ist wirklich das, was mein Leben war. Es war eine großartige, lustige Reise."

Linda Hamilton machte ihre Stunts selbst

Nach Jahren, in denen sie ihre Stunts selbst durchführte, hat Hamiltons Körper durchaus Spuren davongetragen. Es gebe "viel Schaden und Verletzungen", räumte sie ein. Um während der Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Stranger Things" fit zu bleiben, trainierte sie dreimal pro Woche. "Es war Pilates, es war Yoga, viele freie Gewichte, Maschinen, Seilzüge, alles", beschrieb sie ihr Programm. Dabei schätze sie die Flexibilität, nicht einen festen "Brust- und Rückentag" zu haben, sondern einfach zu schauen, was der Körper gerade brauche.

Im Juni 2023 wurde bekannt, dass Hamilton dem Cast der Netflix-Hitserie für deren finale Staffel beitritt. Sie spielt die geheimnisvolle Dr. Kay, über deren Rolle noch wenig bekannt ist. "Ich konnte es kaum erwarten, es den Leuten zu erzählen", gestand sie.

Als Fan zur Darstellerin

Als großer "Stranger Things"-Fan gab Hamilton bereits im Februar 2024 gegenüber "Us Weekly" zu: "Ich habe jede Staffel mit Begeisterung geschaut. Ich liebe es einfach", erklärte sie damals. Deshalb fühle sie sich manchmal fehl am Platz in dieser in den 1980ern angesiedelten Welt.

"Wenn man wirklich in etwas aufgeht, sieht man sich selbst nicht darin", gab sie zu. "Ich glaube, in gewisser Weise hat es mir die Serie ein bisschen ruiniert." Dennoch sei sie begeistert, Teil des Projekts zu sein - auch wenn sie die finale Staffel nicht anschauen werde. "Ich sehe mir ein Projekt nie an, wenn ich dabei bin. Es würde mich einfach völlig aus der Realität herausreißen, mich selbst darin zu sehen. Deshalb werde ich es mir nicht ansehen."