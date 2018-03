„Bibi und Tina“-Star Lina Larissa Strahl im Wizemann Konfetti und Kuschelkurs

Von Sabine Fischer 07. März 2018 - 13:46 Uhr

„Bibi und Tina“-Star Lina Larissa Strahl begeistert bei ihrem ausverkauften Konzert im Wizemann ein oft sehr junges Publikum mit ihrer „Ego“-Tour.





18 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein rosa Pappherz lehnt an der Wand. Zwischen Jackenbergen und Handtaschen glitzern vier Buchstaben in krakeliger Kinderhandschrift hervor: L-I-N-A – mit umgedrehtem „N“ in der Mitte, weil Markenzeichen. Irgendwie muss sich die Lina ja schließlich von den ganzen Lenas, Laras und Lisas ihrer Generation abgrenzen.

Mehr zum Thema

Seit Lina Larissa Strahl vor fünf Jahren die KiKa-Castingshow „Dein Song“ gewann und mit schüchternem Teenie-Lächeln durch das Video ihrer Siegersingle „Freakin‘ Out“ tanzte, ist viel passiert: Zunächst engagierte Detlev Buck sie für die Hauptrolle seiner vierteiligen Bibi-und-Tina-Serie und legte so den Grundstein für den Bau ihres Imperiums. Es folgten zahlreiche Auftritte, Fanshops, rund eine halbe Million Instagram-Follower und – als Krönung – das zweite Studioalbum „Ego“, das sie am vergangenen Dienstag im Wizemann vorstellte.

Wenn die beste Freundin Popstar ist

Lina ist zum Hype geworden, doch ganz von allein kommt die Erfolgswelle natürlich nicht. Wer heute als Influencer erfolgreich sein will, setzt auf Nahbarkeit – das hat ja schon bei US-Star Taylor Swift beeindruckend gut funktioniert. Und so teilt auch Lina ihr Online-Universum auf YouTube, Instagram und Co. geflissentlich mit ihrer Gefolgschaft. Für ihre Fans ist die 20-Jährige so zu einer Hannah-Montana-ähnlichen Identifikationsfigur mutiert – die beste Freundin, die zufällig auch Popstar ist.

Inmitten dieser Euphorie scheint es dann auch fast zweitrangig, dass die Sängerin mit dem braven Mädchen-von-nebenan-Image bei ihrer ausverkauften Performance im Wizemann deutlich an ihre Grenzen stößt. Immer wieder hackt sie Töne ab und Melodien werden oft nur noch durch das eingespielte Playback erkennbar. Doch das Phänomen „Lina“ greift trotz allem: Die Kunstfigur hat das junge Publikum – und übrigens auch dessen Eltern, die im Hintergrund fleißig Selfies schießen – an diesem Abend fest im Griff. Immer wieder kreischt ein Chor aus begeisterten, dünnen Stimmchen rhythmisch ihren Namen. Und sie reagiert gut: winkt, lacht und formt inmitten des Konfettinebels trotz Konditionsschwierigkeiten ein Herz mit ihren Fingern – ganz der Profi eben.