Lina Larissa Strahl: Diese Energiebooster hat sie immer dabei

Freunde und Familie sind die wichtigste Energiequelle für Lina Larissa Strahl (26), wie sie im Interview zum "Energy By Longchamp" Event in Berlin verrät. Darin spricht die Sängerin und Schauspielerin auch darüber, wie sie ihre Akkus auflädt und sich fit hält. Auf der Veranstaltung zur aktuellen Herbst/Winter-Kollektion von Longchamp unter dem Motto "Where Do You Find Your Energy", auf der unter anderem auch Luna und Lilli Schweiger, Harriet Herbig-Matten oder Kim Hnizdo waren, erklärte Lina Larissa Strahl zudem, welcher Modetrend sie gerade besonders begeistert.

Als Sängerin sorgen Sie mit Ihrer Musik für gute Stimmung bei Ihrem Publikum. Was ist es für ein Gefühl, auf der Bühne zu stehen?

Lina Larissa Strahl: Auf der Bühne zu stehen, fühlt sich oftmals unwirklich an und gleichzeitig gibt es einem super viel Energie und Adrenalin. Meistens so viel, dass man nach einem Konzert erstmal ein paar Stunden braucht, um sich wieder zu sammeln und in Ruhe schlafen zu können.

Welche Musik gibt Ihnen so richtig Energie?

Lina Larissa Strahl: Ich freue mich sehr, dass dieser Sommer so ein Girly Pop Sommer war. Sabrina Carpenter, Chappell Roan oder auch Miley Cyrus - ich liebe es, diese Künstlerinnen laut zu hören. Ihre Songs und die ganze Stimmung machen mir gute Laune.

Sie haben viele Fans. Was bedeutet für Sie der Austausch mit diesen?

Lina Larissa Strahl: Mir bedeutet der Austausch mit meinen Fans sehr viel. Dadurch, dass mich sehr viele schon über mehrere Jahre begleiten und wir quasi miteinander erwachsen geworden sind, ist die Verbindung sehr eng und speziell, auf eine schöne Art und Weise.

Und wo sind Sie am liebsten, wenn Sie Ruhe suchen?

Lina Larissa Strahl: Ehrlich gesagt, bei mir zuhause auf meinem Sofa oder in einem meiner Lieblingscafés. Ich mag es, an diesen Orten zu lesen oder z.B. einen Podcast zu hören, und genieße etwas die Zeit für mich. Auch mit meinem Hund spazieren zu gehen, hat eine beruhigende Wirkung auf mich.

Wenig Ruhe dürften Sie während Ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" gehabt haben. Wie hat sich Ihre Beziehung zum Tanzen dadurch verändert?

Lina Larissa Strahl: Positiv- das steht für mich fest. Ich hatte immer gedacht, "das Tanzen und ich, weiter können Dinge nicht voneinander entfernt sein"... "Let's Dance" hat das für mich verändert. Ich habe gelernt, mir selber mehr zu vertrauen, ich habe neue Grenzen von mir kennenlernen können und auch ein stärkeres Körpergefühl entwickelt. Ich finde, Tanzen ist eine ganz besondere Kunstform und ich wünschte, ich würde sie besser beherrschen.

Mit wem aus der Show haben Sie weiterhin Kontakt?

Lina Larissa Strahl: Natürlich mit Zsolt. Wir schreiben ab und zu und letztens haben wir auch miteinander telefoniert. Ich freue mich, wenn ich ihn und die anderen Profitänzer und Profitänzerinnen bei der "Let's Dance Tour" wiedersehen werde. Auch mit Eva Padberg habe ich noch guten Kontakt und wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen.

Welche Modetrends und Accessoires sorgen bei Ihnen derzeit für Energieschübe und Glücksgefühle?

Lina Larissa Strahl: Ich liebe es, mit Accessoires meine Outfits zu stylen, seien es Tücher oder Ohrringe in Schleifenform zum Beispiel. Was Modetrends betrifft, trage ich momentan gerne längere, floaty Röcke. Ich war nie Jemand, die gerne Röcke getragen hat, da das etwas außerhalb meiner Komfortzone liegt. Lange Röcke jedoch ergeben für mich das perfekte Item, um coole Outfits zu kombinieren, in denen ich mich wohl und selbstbewusst fühle.

Tragen Sie in Ihrer Handtasche Dinge bei sich, die Sie bei Bedarf als Energiebooster nutzen?

Lina Larissa Strahl: Ich denke mal, die Energiebooster in meiner Handtasche sind wohl meine AirPods, etwas Schmuck und auch Schminke. Oft mache ich mein Make-up noch spontan im Zug oder im Taxi und höre dazu ein gutes Album oder eine gute Playlist. Das macht mir gute Laune.

Wie viele Handtaschen haben Sie?

Lina Larissa Strahl: Es sind definitiv mehrere, allerdings nutze ich im Alltag oftmals dieselbe. Für Veranstaltungen oder besondere Momente freue ich mich dann immer, wenn ich meine Handtasche variiere.

Was hilft Ihnen, aus einem Mittagstief rauszukommen?

Lina Larissa Strahl: Manchmal hilft es mir, einfach raus an die frische Luft zu gehen und einen schönen Spaziergang zu machen. Oder ich mache etwas Sport, ein bisschen Bewegung ist immer gut.

Zu welcher Tageszeit fühlen Sie sich normalerweise in Höchstform?

Lina Larissa Strahl: Ich denke, das wird lustigerweise so gegen 11 Uhr am Vormittag sein. Da ist mein Tag bereits ein paar Stunden im Gange und ich bin bereit und habe genug Energie für z.B. eine Studio Session oder ToDos, die vor mir liegen!

Haben Sie ein Morgenritual, das Ihnen Elan und gute Vibes für den Tag bringt?

Lina Larissa Strahl: Ich mag es sehr, in Ruhe aufzustehen, im Anschluss Joggen zu gehen und dann mit einem guten Frühstück in den Tag zu starten. Oftmals höre ich einen Podcast oder ein Hörbuch, während ich mich fertig mache für den Tag. Das hält mich davon ab, zu sehr in Gedanken zu verfallen und bringt mich in eine positive Stimmung.

Freunde und Familie sind für viele Menschen eine wichtige Energiequelle. Wie sehen für Sie die perfekten Stunden aus, wenn Sie mit Ihren Liebsten unterwegs sind?

Lina Larissa Strahl: Meine Freunde und meine Familie sind für mich ebenfalls eine wichtige Energiequelle. Ich würde sogar sagen, die wichtigste. Ich liebe es, gute Gespräche zu führen, zusammen spazieren zu gehen, dabei einen Kaffee zu holen oder andere Unternehmungen mit Freunden und Familie zu machen, wie z.B. mal für einen Sonntag ans Meer fahren oder in den Wald. Ruhe und Natur fahren meinen Puls etwas runter und ich kann mich entspannen. Auch mit Freunden in den Urlaub zu fahren, lädt meine Energie auf.

Wie viel und welche Art von Sport integrieren Sie in Ihren Alltag - und wie raffen Sie sich auf, wenn Sie sich mal nicht fit genug fühlen?

Lina Larissa Strahl: Ich gehe gerne joggen, besonders bei schönem Wetter oder ich gehe zu Work Out Classes. Da kann ich für ein wenig Zeit meinen Kopf ganz gut abschalten. Wenn ich nicht so viel Motivation habe, hilft es mir z.B. den Sport auch mit Freunden zusammen zu machen oder ich tausche Joggen durch einen längeren Spaziergang. Es ist aber auch völlig in Ordnung, sich Ruhe zu gönnen und einfach mal ein Work Out zu skippen.