Limousinen-Unglück im US-Staat New York Fahrt zu einer Geburtstagsfeier endet tragisch

Von red/AP 07. Oktober 2018 - 22:57 Uhr

Rettungskräfte sind zu dem Limousinen-Unfall mit zwanzig Toten bei Schoharie im US-Bundesstaat New York geeilt. Foto: WTEN

Sie wollten mit einer Stretch-Limousine bei der Geburtstagsfeier vorfahren. Diese Fahrt endete für 20 Menschen tödlich.

Schoharie - Bei einem Verkehrsunfall im US-Staat New York sind 20 Menschen ums Leben gekommen. Eine Limousine sei am Samstag in Schoharie über eine Kreuzung gerast und vor einem Geschäft gegen ein parkendes Fahrzeug geprallt, sagte Polizeioffizier Christopher Fiore am Sonntag in Latham. Alle Insassen der Limousine und zwei Fußgänger seien getötet worden.

Die Managerin des Geschäfts, Jessica Kirby, sagte der „New York Times“, die Limousine sei mit vermutlich knapp 100 Kilometern pro Stunde den Hügel hinabgerauscht. Ihr Apple Barrel Country Store dankte auf Facebook den Rettungskräften. Man könne ein paar Umarmungen gebrauchen und sammle Geld für die lokalen Einsatzkräfte. „Sie sind die Helden unserer kleinen Gemeinde.“

Die Passantin Linda Riley sagte, der Aufprall habe sich angehört wie eine Explosion. Augenzeugen beschrieben chaotische Szenen nach dem Vorfall. Einige Leute hätten geschrien, Menschen seien hin- und hergerannt, berichtete Bridey Finegan dem Sender WNYT NewsChannel 13.

Unterwegs zu einer Geburtstagsfeier

Eine Angehörige sagte, die Menschen in dem Auto seien unterwegs zu einer Geburtstagsfeier gewesen. Ihre eigene Tochter sei auch eingeladen gewesen, habe aber nicht kommen können.

Schoharie liegt etwa 270 Kilometer nördlich von New York City. Der Zeitung „Times Union“ zufolge handelte es sich um das opferreichste Unglück in der Region seit dem Sinken eines Bootes 2005.

Unklar war, ob beim Umbau des Unglücksfahrzeugs zu einer Stretch-Limousine Sicherheitseinrichtungen abgebaut worden sind.