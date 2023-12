Limo-Hersteller aus Bietigheim-Bissingen: So hält sich Südkola auf dem immer umkämpfteren Getränkemarkt

1 Die Gründer Timo Wagner, Armin Kahle und Tobias Welz fühlen sich ihrer Heimat verbunden. Die Bietigheimer Rezeptur wird in Schwäbisch Hall abgefüllt Foto:

Seit 2007 opfern drei Bietigheimer viel Zeit und Energie für ihre eigene Cola. Zwar wächst die Marke langsam, aber stetig, doch das Geschäft mit den Limos wird immer umkämpfter – ein Grund ist beispielsweise der sinkende Bierkonsum der Deutschen.











Seit fast 15 Jahren vertreiben Timo Wagner, Tobias Welz und Armin Kahle ihre eigenen Limos in der Region und in ganz Deutschland. Während die Marke immer bekannter wird und der Absatz langsam, aber stetig wächst, erhält sich die Firma ihren Selfmade-Charme. Alle drei „Limonadendirektoren“ haben Vollzeit-Jobs und kümmern sich lediglich in ihrer Freizeit um Südkola. An den Rezepten wird zu Hause mit Küchenwaage und Pipette getüftelt, einmal in der Woche treffen sich die Gründer für eine Besprechung.