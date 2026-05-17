Limburgerhof: Tödlicher Flugzeugabsturz in Wohngebiet – Insassen identifiziert

Zeugen in Limburgerhof sprechen nach dem Flugzeugabsturz von einem „Knall oder Explosionsgeräusch“. Inzwischen wurden die beiden tödlich verunglückten Insassen identifiziert.

Die zwei Männer, die bei dem Absturz ihres Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gestorben sind, kamen aus Bayern. Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg seien bei dem Unglück am Samstag ums Leben gekommen, teilte die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen mit.

Zeugen nach Absturz in Limburgerhof: „Knall oder Explosionsgeräusch“ Den Angaben nach waren sie mit dem Flugzeug von Aachen nach Oberpfaffenhofen in Bayern unterwegs. Laut Zeugenaussagen gab es am Samstag gegen 11.30 Uhr „einen Knall oder ein Explosionsgeräusch“, wie ein Polizeisprecher berichtet hatte. Das Kleinflugzeug krachte auf ein Grundstück am Ortsrand. Der Hauptteil der Maschine landete im Garten eines Wohnhauses, zahlreiche Trümmerteile in einem größeren Umkreis um die Stelle.

Das Flugzeugwrack sowie die Leichname der beiden Verstorbenen seien sichergestellt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln. Die Trümmerteile werden demnach dokumentiert, auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind im Einsatz.

Nach dem Flugzeugabsturz in Limburgerhof dauern die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft an. Foto: dpa/Enrique Kaczor

Noch vor Ort befindliche Trümmerteile des Flugzeuges werden den Angaben nach abtransportiert und sichergestellt. Die Maßnahmen können laut Polizeiaussagen voraussichtlich im Laufe des Tages abgeschlossen werden. Mit konkreten Ergebnissen zur Absturzursache ist der Polizei zufolge erst nach mehreren Monaten zu rechnen.