Limburgerhof: Tödlicher Flugzeugabsturz in Wohngebiet – Insassen identifiziert

Zeugen in Limburgerhof sprechen nach dem Flugzeugabsturz von einem „Knall oder Explosionsgeräusch“. Inzwischen wurden die beiden tödlich verunglückten Insassen identifiziert.
Die zwei Männer, die bei dem Absturz ihres Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gestorben sind, kamen aus Bayern. Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg seien bei dem Unglück am Samstag ums Leben gekommen, teilte die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen mit.