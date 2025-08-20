Lily Collins in Italien: Emily in Paris: Neue Staffel in Venedig gedreht

Die fünfte Staffel von "Emily in Paris" entführt Fans nach Italien. Lily Collins zeigt sich auf ersten Bildern glamourös in den Kanälen von Venedig. Am 18. Dezember startet die neue Staffel bei Netflix mit beruflichen und privaten Herausforderungen für Emily.
Ciao Bella! Emily Cooper verlässt endgültig Paris und erobert Italien. Wie Netflix bestätigte, führt die fünfte Staffel der Erfolgsserie "Emily in Paris" die Protagonistin nach Venedig und Rom. Erste Bilder zeigen Lily Collins (36) in einem gepunkteten Kleid, wie sie elegant durch die berühmten Kanäle der Lagunenstadt gleitet.