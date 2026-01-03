Lily Allen nach Bruch mit David Harbour: Meine Kinder drehen durch

In einem Podcast spricht Lily Allen offen darüber, wie ihre beiden Töchter unter der Trennung von Ex-Mann David Harbour leiden. Vor allem der Umzug von New York nach Großbritannien machte ihnen zu schaffen.

Lily Allen (40) blickt in ihrem BBC-Podcast "Miss Me?" auf ihr turbulentes Jahr 2025 zurück. "Ich habe dieses Jahr ziemlich viel erlebt. Ich habe ein Album fertiggestellt, mir die Brüste vergrößern lassen, einen Nervenzusammenbruch erlitten, war eine Zeit lang im Krankenhaus, bin wieder rausgekommen, habe eine Weile Podcasts aufgenommen und dann eines der härtesten Stücke im Theater gespielt", fasst die Sängerin und Schauspielerin ihr Jahr zusammen.

Die Britin spricht aber auch offen darüber, wie ihre beiden Töchter Ethel (14) and Marnie (12), die sie mit ihrem früheren Ehemann Sam Cooper (48) hat, unter der Trennung von ihrem Stiefvater David Harbour (50) litten. Vor allem der Umzug von New York zurück in Lily Allens alte Heimat London mache ihren Töchtern zu schaffen.

Lily Allen: "Es ist einfach zu viel"

"Meine Kinder drehen völlig durch... Sie entwickeln gerade ihre Persönlichkeiten. Es ist einfach viel. Es gibt so viele Fragen", so Allen und erklärt: "Es gibt momentan viele Veränderungen in unserem Leben. Wir sind umgezogen, wir sind in ein anderes Land gezogen, wir haben die Schule gewechselt und es ist einfach zu viel."

Ihre jüngste Tochter sei seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien kaum wiederzuerkennen. Auch ihre Sprache habe sich bereits verändert. "Ihre Akzente haben sich verändert, seit sie zurück sind. Marnie klingt jetzt zum Beispiel wie Prinzessin Margaret. Ich frage mich dann immer: 'Wer bist du überhaupt?'" Sie fährt fort: "Jetzt ist sie wie ein völlig anderer Mensch. Aber sie entdeckt, wer sie ist".

Auch ihre Mutter müssten die Mädchen in ihrer neuen Rolle erst kennenlernen, so die 40-Jährige weiter. "Die letzten fünf Jahre war ich Hausfrau und Mutter. Und jetzt bin ich alleinerziehende Mutter, die arbeiten muss und plötzlich viele berufliche Möglichkeiten hat und viel reisen muss."

Jedoch habe der Umzug auch seine guten Seiten für ihre Töchter: "Sie genießen es auch, ein schönes Dach über dem Kopf zu haben, schöne Kleidung zu tragen und in gute Restaurants gehen zu können und so weiter. Sie verstehen das also. Aber es ist einfach eine große Veränderung. Es gibt viele Veränderungen und auch neue Freunde, neue Freundeskreise und die Vorstellung von so etwas wie einem Freund."

Ex-Mann hält Kontakt zu Lily Allens Töchtern aufrecht

Der New Yorker Schauspieler David Harbour ("Stranger Things") hält den Kontakt mit Lily Allens Töchtern auch nach der Trennung aufrecht, wie sie kürzlich gegenüber "The Observer" sagte. "Ich halte mich da raus", betonte sie. "Sie haben beide Handys. Sie schreiben sich ständig SMS."

Lily Allen und David Harbour trennten sich 2025 nach fünf Jahren Ehe. Im vergangenen Herbst veröffentlichte die Sängerin das Album "West End Girl", in dem sie die angebliche Untreue ihres Ex-Mannes verarbeitet. Nach der Trennung begab sich Allen zur Therapie kurzzeitig in eine psychiatrische Klinik.