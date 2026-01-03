Lily Allen nach Bruch mit David Harbour: Meine Kinder drehen durch

In einem Podcast spricht Lily Allen offen darüber, wie ihre beiden Töchter unter der Trennung von Ex-Mann David Harbour leiden. Vor allem der Umzug von New York nach Großbritannien machte ihnen zu schaffen.
Lily Allen (40) blickt in ihrem BBC-Podcast "Miss Me?" auf ihr turbulentes Jahr 2025 zurück. "Ich habe dieses Jahr ziemlich viel erlebt. Ich habe ein Album fertiggestellt, mir die Brüste vergrößern lassen, einen Nervenzusammenbruch erlitten, war eine Zeit lang im Krankenhaus, bin wieder rausgekommen, habe eine Weile Podcasts aufgenommen und dann eines der härtesten Stücke im Theater gespielt", fasst die Sängerin und Schauspielerin ihr Jahr zusammen.