Lilly Becker und mehr: Diese Promis sprechen offen über die Menopause

Tabuthema Menopause? Nicht mehr! Immer mehr prominente Frauen teilen ihre persönlichen Erfahrungen. So sprechen deutsche und internationale Stars über die Wechseljahre.
Mit ihrem Buch "Jetzt schon?" bringt Schauspielerin Naomi Watts (56) ein Thema in die Öffentlichkeit, das lange Zeit tabu war: die frühe Menopause. Die Schauspielerin beschreibt darin, wie sie bereits mit 36 Jahren in die Wechseljahre kam und welche Auswirkungen das auf ihr Leben hatte. "Ich möchte Frauen Mut machen, dieses Thema nicht zu verschweigen", erklärt Watts.