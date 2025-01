Lilly Becker grüßt vom Strand: Vor dem Einzug: Was treiben die Dschungelcamp-Stars in Australien?

Am 24. Januar geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits alle in Down Under angekommen - und nutzen die letzten Tage zum Kräfte sammeln am Strand oder im Fitnessstudio.

Der Countdown fürs Dschungelcamp läuft! Am Freitag (24. Januar, RTL) startet das Abenteuer "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für zwölf Kandidatinnen und Kandidaten. Inzwischen sind auch die letzten Promis im australischen Brisbane angekommen. Dort überbrücken sie in einem Hotel mit ihren Begleitpersonen die Zeit bis zum Einzug.

Strandspaziergänge und Sessions im Fitnessstudio

Besonders beliebt vor der Zeit der Entbehrungen ist bei den Dschungelstars die Zeit am Strand. Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66) oder Boris Beckers (57) Ex-Frau Lilly Becker (48) nutzen die Ruhe vor dem Sturm, um sich am Strand zu entspannen. Letztere hat das offenbar dringend nötig, wie sie in einem Instagram-Beitrag deutlich macht: "Der Jetlag ist echt, mein Körper und mein Geist arbeiten im Moment nicht zusammen. Ich habe den Nachmittag am Strand verbracht - ich musste den Strand sehen und wurde nicht enttäuscht", schreibt Becker zu Schnappschüssen, die sie mit müden Augen im Bikini im Sand zeigen.

Doch nicht nur Entspannung steht auf dem Programm: Becker zeigt sich auch fleißig im Fitnessstudio, wo sie ihre Beine für die anstrengende Zeit im Dschungel trainiert. Auch Jörg Dahlmann wagt sich für "die letzten Vorbereitungen für den Dschungel" auf den Stepper, wie er in seiner Instagram-Story präsentiert. Für Edith Stehfest (29) steht ebenfalls ein Besuch im Fitnessstudio an.

Edith Stehfest auf Shoppingtour

Danach geht es für die Schauspielerin mitten rein in den geschäftigen Trubel der Stadt: Zusammen mit ihrer Begleitperson sucht sie dringend einen passenden Bikini. Wegen ihrer Oberweite bereitet ihr das allerdings Probleme, weshalb die Besorgung zu einem größeren Shoppingtrip ausartet. Bei der Suche nach einem kleineren Nasenpiercing - damit sich bei den Dschungelprüfungen keine Krabbeltiere darin verfangen - stößt sie dann auf einen Kristallladen.

In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich stolz mit einer neu erworbenen Krone aus Kristallen. Der Laden hält noch mehr Überraschungen bereit: "Das war schon wieder magisch. Genau in dem Laden begegnen wir einem ehemaligen Dschungelcamp-Begleiter, der vor ein paar Jahren entschieden hat, nach Australien zu ziehen," erzählt Stehfest. Um wen es sich handelt, verrät sie allerdings nicht.

Mit den Kindern in Australien

Ins diesjährige Dschungelcamp ziehen gleich mehrere Mütter ein. Reality-Star Yeliz Koc (31) hat ihre Tochter Snow mit nach Australien genommen und zeigt sich mit ihr beim Frühstück und beim Spielen am Strand. Auch Ex-"GZSZ"-Darstellerin Nina Bott (47) ist mit ihren drei Kindern nach Down Under gereist.

Sie postet einen Beitrag, in dem ihre Kinder beim Toben im Pool und am Strand zu sehen sind. Ihre Tochter Luna, die die dritte Klasse besucht, muss aber auch von Australien aus für die Schule lernen. "Luna muss hier selbstverständlich alles mitarbeiten, was sie in Deutschland verpasst," erklärt Bott zu einem Foto ihrer Tochter mit ihren Schulheften.

Abseits ihrer Freizeitaktivitäten müssen die Dschungelstars vor ihrem Einzug zahlreiche Termine mit der Presse erledigen oder Videos für ihre Fans produzieren. Wann genau es ins Camp geht, ist nicht bekannt - in den vergangenen Staffeln war es aber oft so, dass die Teilnehmer einen Tag vor der Ausstrahlung, also in diesem Jahr am 23. Januar, ins Camp eingezogen sind.