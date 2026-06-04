Lilibet wird fünf Jahre alt: So feiern Meghan und Harry ihre Tochter

Ihr Prinzessinnentitel stammt aus Großbritannien, dort war sie aber erst einmal: Am Donnerstag feiert Lilibet ihren fünften Geburtstag. Das ist über die Tochter von Herzogin Meghan und Prinz Harry bekannt.
Prinzessin Lilibet feiert am heutigen 4. Juni ihren fünften Geburtstag. Und auch wenn die Tochter von Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) bisher nicht öffentlich aufgetreten ist, ist doch einiges über den kleinen Nachwuchsroyal bekannt. Zum Beispiel, dass Lilibet im Santa Barbara Cottage Hospital in Kalifornien zur Welt kam. Ihre Eltern waren 2020 in die USA gezogen, nachdem sie sich als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgezogen hatten. Meghan stammt aus Kalifornien. Das erste gemeinsame Kind der Sussexes, Prinz Archie (7), ist noch in England zur Welt gekommen.