Meghan feiert den Launch einer "As Ever"-Kollaboration. Dazu veröffentlichte sie Aufnahmen eines Fotoshootings, bei dem auch ihre Kinder Lilibet und Archie mitmischten.
Herzogin Meghan (44) hat ihre "As Ever"-Produktlinie erneut erweitert. In Kollaboration mit dem Luxus-Blumenhändler High Camp Supply verkauft sie eine limitierte Box mit Blumen, Tee und Honig - für stolze 255 US-Dollar (rund 223 Euro). Bei einem Promo-Fotoshooting wurde die Frau von Prinz Harry (41) von den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) unterstützt.