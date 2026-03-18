Herzogin Meghan (44) hat ihre "As Ever"-Produktlinie erneut erweitert. In Kollaboration mit dem Luxus-Blumenhändler High Camp Supply verkauft sie eine limitierte Box mit Blumen, Tee und Honig - für stolze 255 US-Dollar (rund 223 Euro). Bei einem Promo-Fotoshooting wurde die Frau von Prinz Harry (41) von den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) unterstützt.

Ein Behind-the-Scenes-Video zeigt Meghan, wie sie weiße Blumen in Vasen arrangiert. "Hast du Spaß, mein Schatz?", richtet sie sich an eine Person hinter der Kamera. Nach einem Schnitt rennt Sohn Archie mit einem runden Lichtreflektor ins Bild und verschwindet wieder. "Archie", lacht Meghan nur. Auch Lilibet läuft zu ihr und flüstert ihr etwas ins Ohr. "Ja, ich glaube, das kannst du. Los, los", ist Meghan zu hören, bevor sie zusammen aus dem Bild eilen.

Auch zwei Fotos zeigen das Mutter-Tochter-Duo bei der Arbeit. Auf dem ersten strahlt Meghan ihre Tochter an und hilft ihr dabei, Wasser in eine der Vasen zu gießen. Auf dem zweiten macht es sich Lilibet unter der Tischplatte im Schatten gemütlich. Sie trägt ein helles Kleid, Meghan ist in einer weiten Hemdbluse zu sehen. "Mamas kleine Helfer", schrieb Meghan zu den Aufnahmen. "Ein Blick hinter die Kulissen unseres Shootings für As Ever bei uns zu Hause."

Promo-Foto mit Tochter Lilibet

Meghan hatte bereits am Montag in ihrer Instagram-Story den Lauch angeteasert und ebenfalls ihre Tochter eingebunden. Meghan selbst arrangierte Blumen in einer Vase, pflückte Blüten vom Baum und filmte Lilibet, wie sie Hühner streichelte. Der offizielle "As Ever"-Account teilte zudem ein Bild, auf dem beide eine weiße Blüte halten. "Etwas blüht auf", schrieb Meghan als Hinweis zum neuen Produkt dazu.

Die Lifestyle-Marke "As Ever" war im Frühjahr 2025 gestartet. Anfang April kamen die ersten Produkte auf den Markt. Kurz darauf veröffentlichte Netflix die erste Staffel der Serie "With Love, Meghan". Der Streamingdienst war bislang in "As Ever" involviert. Anfang des Monats wurde jedoch bekannt, dass Netflix die Partnerschaft mit der Marke beendete.