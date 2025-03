Lilibet ohne Schwimmweste: Brachen Harry und Meghan ein US-Gesetz?

Royal-Fans haben sich am Frauentag über eine neue Aufnahme von Prinzessin Lilibet und Prinz Harry gefreut, die Herzogin Meghan gepostet hat. Doch hat das Paar damit womöglich gegen kalifornisches Recht verstoßen? Die Kleine trägt an Bord eines Schiffes keine Schwimmweste.

Im Zuge ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" gibt Herzogin Meghan (43) mehr Einblicke in ihr Familienleben als bisher. Dabei tauchen auch die Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) immer häufiger auf. Ein neuer Familienschnappschuss sorgt auf Instagram nun aber für Ärger. Denn die Herzogin von Sussex und ihr Gatte haben womöglich gegen kalifornisches Recht verstoßen.

Stein des Anstoßes ist ein fehlendes Detail auf einer Aufnahme, die Meghan zum Internationalen Frauentag am 8. März veröffentlicht hat. Denn darauf ist Prinzessin Lilibet an Bord eines Schiffes ohne Schwimmweste zu sehen. "Wir feiern die starken Frauen um uns herum und die Mädchen mit Träumen, die zu Frauen mit Vision werden. Danke auch denen, die uns jeden Tag aufrichten", schrieb die 43-Jährige zu mehreren Bildern, die sie mit ihren Liebsten zeigen.

Neben Fotos mit ihrer Mutter und Ehemann Prinz Harry (40) ist auch eine Aufnahme zu sehen, auf der sich Lilibet an Bord eines Bootes an ihren Papa kuschelt. Die Prinzessin trägt darauf ein rosa T-Shirt und Leggings mit Blumenmuster - aber eben keine Schwimmweste.

Kinder unter 13 Jahren müssen Schwimmweste tragen

Wie jedoch das "Hello!"-Magazin nach Kritik in den sozialen Medien berichtete, ist es im Bundesstaat Kalifornien, wo die Familie lebt, Pflicht, dass Kinder unter 13 Jahren auf fahrenden Wasserfahrzeugen jeglicher Länge stets eine Schwimmweste tragen müssen. Genauer: "Sie müssen eine von der Küstenwache zugelassene Schwimmweste in gebrauchsfähigem Zustand und von einem für die Bedingungen und die Aktivität geeigneten Typ und Größe tragen." Ausnahmen bestünden nur, wenn die Kinder mit einem Gurt an ein Segelboot angebunden sind, sich in einer geschlossenen Kabine aufhalten oder während einer Notfallrettung an Bord sind.

Laut "Hello!" gebe es jedoch vermutlich viel Aufregung um nichts: Es sei wahrscheinlich, dass das Schiff zum Zeitpunkt der Aufnahme vor Anker lag. Möglicherweise sei das Bild auch gar nicht in Kalifornien geknipst worden, sondern während eines Urlaubs in Costa Rica Ende 2023.

Bislang wurden Prinz Archie und Prinzessin Lilibet größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Seit Anfang des Jahres ist Meghan in dieser Hinsicht jedoch offener geworden. Zum Valentinstag hatte sie Videos geteilt, die zeigen, wie die Familie gemeinsam ein Frühstück mit Bagels und herzförmig geschnittenen Erdbeeren zubereitet. Zudem startete sie die Homepage ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" mit einem gemeinsamen Foto mit Lilibet. Auch beim Brettspielen zeigte sie ihre Kleine. Anfang März teilte Meghan ein Video auf Instagram, in dem sie mit ihrer Familie Plätzchen backt. Der besonders rührende Moment: Sie gab darin ihrem Sohn einen liebevollen Kuss auf den Kopf. Auch Lilibet war zu sehen. Das Mädchen trug in dem Clip lila Hosen und ein Stirnband. Es stand auf einem Tritthocker, um beim Backen zu helfen.

Zweite Staffel soll im Herbst starten

Die Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" startete am 4. März auf Netflix, nachdem sie während der Waldbrände im Januar verschoben worden war. Wenige Tage nach der Premiere wurde bereits eine zweite Staffel für Herbst ankündigt.