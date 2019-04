1 Lil Xan muss seiner Verlobten jetzt beistehen Foto: imago images/ZUMA Press

Lil Xans Verlobte Annie Smith hat auf Instagram offenbart, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. In dem Post richtet sie rührende Worte an ihren "Engel".

Annie Smith, die Verlobte von Rapper Lil Xan (22, "Colour Blind"), hat ihr ungeborenes Baby verloren. Auf Instagram spricht sie über den traurigen Verlust und richtet rührende Worte an ihr verstorbenes Kind. Zu mehreren Videos, die Smith gemeinsam mit Lil Xan zeigen, schreibt sie, sie habe das Kind vom ersten Moment an ins Herz geschlossen und von Tag zu Tag mehr geliebt. "Ich wusste nicht, dass man so für einen Menschen fühlen kann."

"Mein schöner Engel"

Heute verspüre sie dagegen einen Schmerz, der tief aus ihrer Seele komme. "Mein schöner Engel, du hast mich zur glücklichsten Frau der Welt gemacht, in dem Wissen, dass ich die Chance habe, deine Mami zu sein", schreibt Smith weiter. "Ich wünsche mir mehr als alles andere, ich könnte dich treffen, dich halten und dich lieben." Dann spricht sie auch über ihren Partner Lil Xan: "Ich wünschte, du hättest erfahren können, wie sehr du gesegnet bist, einen Daddy wie Diego zu haben." Lil Xan heißt mit bürgerlichem Namen Nicholas Diego Leanos.

Mitte Februar hatte Lil Xan die Schwangerschaft seiner Partnerin verkündet: "Ich habe mich in meinem Leben noch nie glücklicher gefühlt", schrieb der Rapper damals auf Instagram. Ein paar Tage zuvor hatte Annie Smith die Verlobung via Instagram verkündet. Vor der Beziehung zu Annie Smith war der Rapper mit Noah Cyrus (19), der Schwester von Miley Cyrus (26), zusammen. Das Paar trennte sich im September 2018.