1 Fans sorgen sich um Lil Nas X. Foto: action press / Chris Chew/UPI Photo via Newscom/SIPA

Lil Nas X schockt seine Fans mit einem Video aus dem Krankenhaus. Der US-Rapper zeigt, dass er die rechte Seite seines Gesichts nicht mehr kontrollieren kann. Inzwischen gibt er jedoch Entwarnung.











Link kopiert



Mit einem alarmierenden Video aus dem Krankenhausbett hat Rapper Lil Nas X (26) seine Fans in Sorge versetzt. In dem am Montag auf Instagram hochgeladenen Clip zeigt der "Old Town Road"-Interpret, dass er die rechte Seite seines Gesichts nicht mehr bewegen kann.