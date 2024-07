Lift wird an Gymnasium in Leonberg angebaut: Aufzugbau am Albert-Schweitzer-Gymnasium „ein paar Wochen im Verzug“

Lift wird an Gymnasium in Leonberg angebaut

1 Hat bald einen Aufzug: das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Leonberg. Foto: Simon Granville

Die Stadtverwaltung Leonberg ist optimistisch, den Umbau zum barrierefreien Gymnasium bis zum kommenden Schuljahr abzuschließen. Der Bau hat einen ganz besonderen Hintergrund.











Erst klang es wie ein Schildbürgerstreich – ist am Ende aber wohl ein wenig komplexer. SALZ-Stadtrat Frank Albrecht merkte in der vergangenen Sitzung des Sozial- und Kultusausschusses an, dass ihm ein Sachverhalt zum Aufzug am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) zugetragen worden sei. Seine Worte: „Wurde dabei vergessen, den Ausstieg unten an den Biologiesälen zu planen?“ Nun, ganz so ist es wohl nicht. Auskunft zum aktuellen Stand gab’s trotzdem.