Lifestyle und Tradition: Stuttgart liebt sein Weindorf

Wer behauptet, Stuttgart sei ein Dorf, hat für 17 Tage recht. Schon in der ersten Nacht ist’s brechend voll auf dem Weindorf. Ein Streifzug.
Gegen 20 Uhr gibt’s auf dem Marktplatz in den Lauben keinen freien Sitzplatz mehr. Dicht an dicht sitzen vergnügte Menschen, stehen in Trauben an den Ständen, stoßen an, lachen laut. Die Rathaustreppe füllt sich mit Gästen, die nicht reserviert haben und sich nun mit einem To-Go-Wein auf den Steinstufen niederlassen. Zwei Straßenmusiker spielen und geben dem zentralen Platz der Stadt, der ohne Straßencafés als trostlos galt und schon viel Kritik einstecken musste, eine mediterrane Note.