Lifestyle-Marke As ever: Herzogin Meghan verkauft jetzt auch Weißwein

Herzogin Meghan erweitert ihre Lifestyle-Marke "As ever" um einen dritten Wein. Nach zwei Rosé-Editionen präsentiert sie nun einen Sauvignon Blanc aus Neuseelands berühmter Weinregion Marlborough. Ob der sich besser verkaufen wird als die Rosé-Varianten?

Herzogin Meghan (43) hat ihrer Lifestyle-Marke "As ever" ein neues Produkt hinzugefügt. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) kündigte mit einem subtilen Instagram-Post an, dass es ab sofort einen Sauvignon Blanc bei ihr zu kaufen gibt. "Wir haben gehört, dass ihr uns vermisst. Wir sind zurück und haben einen neuen Freund mitgebracht", schrieb die Marke unter einer Bildergalerie.

Die erste Aufnahme zeigte die bereits erhältlichen Produkte Aprikosen- und Orangenmarmelade in einer Geschenkbox. Auf dem zweiten Bild war die Überraschung zu sehen: eine Flasche des 2024er Marlborough Sauvignon Blanc, gekühlt auf Eis.

Neuseeländischer Weißwein als dritter Jahrgang

Der neue Sauvignon Blanc stammt aus der neuseeländischen Weinregion Marlborough und ist bereits der dritte Wein im Sortiment von "As ever". Auf der Website der Marke wird er als "hell und ausgewogen, mit Zitrusaromen, einem geschmeidigen Abgang und erfrischender Vielseitigkeit" beschrieben. Der Wein sei "für alltägliche Abendessen und festliche Zusammenkünfte gleichermaßen geeignet und perfekt zum Teilen, Verschenken und Genießen in jeder Jahreszeit", heißt es dort weiter.

Mit 30 US-Dollar pro Flasche (ca. 25 Euro) liegt der Sauvignon Blanc preislich gleichauf mit den beiden Rosé-Weinen der Marke. Erhältlich ist er in Dreier-Sets für 90 Dollar (77 Euro), als halbe Kiste mit sechs Flaschen für 159 Dollar (ca. 135 Euro) oder als volle Kiste mit zwölf Flaschen für 300 Dollar (ca. 250 Dollar). Die Preisgestaltung entspricht damit dem 2024er Napa Valley Rosé und dem nicht mehr erhältlichen 2023er Napa Valley Rosé.

Herzogin Meghan startete ihre Weinlinie am 1. Juli mit dem 2023er Napa Valley Rosé. Den 2024er Rosé brachte sie an ihrem 44. Geburtstag am 4. August heraus. "As ever" hatte bereits im Sommer angekündigt, das Weinsortiment weiter auszubauen. Ein Schaumwein nach der Méthode Champenoise aus dem Napa Valley soll in naher Zukunft folgen, weitere Rebsorten sind geplant, so das "People Magazine".