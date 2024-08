1 Das volle Potenzial entfalten: Tipps und Tricks für ein strahlendes Glow up. Foto: Shutterstock/Lyubov Levitskaya

Ein Glow-Up ist nicht nur eine äußerliche Veränderung, sondern auch ein Prozess der Selbstentdeckung und -verbesserung. Dabei soll das Selbstbewusstsein gestärkt und ein tieferes Gefühl der Zufriedenheit und Erfüllung im Leben ermöglicht werden.











Link kopiert



In der heutigen Welt, in der Plattformen wie Instagram und TikTok unsere Bildschirme dominieren, hat sich der Begriff "Glow-Up" zu einem Schlüsselwort für Selbstverbesserung und Transformation entwickelt. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff, und wie kann man selbst einen Glow-Up erreichen? Von der Definition bis hin zu praktischen Tipps: Alles, was Sie über diesen Trend wissen sollten.