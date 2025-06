Lieferung von Hilfsgütern: Greta Thunberg will nach Gaza segeln

1 Zusammen mit Aktivisten will Greta Thunberg nach Gaza segeln (Archivbild). Foto: Salvatore Cavalli/AP/dpa/Salvatore Cavalli

Mit einem Segelschiff wollen Aktivisten Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen – an Bord ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Das Schiff „Madleen“ habe in der sizilianischen Stadt Catania abgelegt, bestätigte eine Sprecherin des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition. An Bord befinden sich demnach zwölf Aktivisten aus verschiedenen Ländern.