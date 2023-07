1 In solch einem unauffälligen Transporter wird der Impfstoff geliefert. Foto: Landratsamt Ludwigsburg

In dieser Woche sind die ersten 800 Impfdosen in den Kreis Ludwigsburg geliefert worden. Die Fracht aus dem Hessischen ist wertvoll, die Sicherheitsvorkehrungen hoch. Das Serum wird niedergelassenen Ärzten gespritzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Es ist eine wertvolle Fracht, mit der ein Fahrer am Mittwoch aus dem hessischen Florstadt aufbricht. Das allerdings sieht man seinem unauffälligen Fahrzeug gar nicht an. Und das ist nicht ohne Grund so gewollt. An Bord des weißen Kleintransporters sind lilafarbene Plastikboxen, in denen sich, gut gekühlt, Corona-Impfstoff befindet - die erste Lieferung des Vakzins von Astrazeneca in den Landkreis Ludwigsburg.