Der Nachschub an Kabelbäumen aus der Ukraine fehlt. Mehrere deutsche Autohersteller müssen reagieren.









Stuttgart - Russlands Angriff auf die Ukraine verursacht in der deutschen Autoindustrie gravierende Produktionsprobleme. Neben dem pandemie-bedingten Engpass bei Halbleiterchips macht den Herstellern nun auch der Nachschub bei Elektrokabeln Schwierigkeiten. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche musste am Mittwoch das Werk in Leipzig stilllegen. 2500 Beschäftigte, die dort die Modelle Panamera und Macan fertigen, werden in Kurzarbeit geschickt. Bei Mercedes-Benz sind alle Werke in Betrieb. Von der kommenden Woche an müssten aber Schichtpläne in einzelnen Werken vorübergehend angepasst werden, so das Unternehmen.