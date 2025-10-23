Der Halbleiter-Mangel durch den Ausfall bei Nexperia bedroht auch die deutsche Autobranche. Bundesregierung und Unternehmen suchen nun nach Lösungen.
Die Lage bleibt heikel – auch wenn es am Donnerstag so aussah, als könnte der drohende Produktionsstopp bei Volkswagen (VW) doch noch abgewendet werden. Der Ausfall stand kurz bevor, weil dem Autobauer wegen der Lieferprobleme beim Halbleiter-Produzenten Nexperia notwendige Chips für die Produktion fehlen. Laut einem Bericht im „Handelsblatt“ verhandelt VW nun aber mit einem alternativen Lieferanten.