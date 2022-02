1 Vor acht Jahren eröffnet: das Restaurant Sushi Le in Bad Cannstatt. Foto: Martin Stollberg/Archiv

Die Nutzer des Lieferdienstes Lieferando haben abgestimmt: In Stuttgart setzen sie das Restaurant Sushi Le auf Platz eins. Bei Tripadvisor steht dagegen La Bamboo ganz oben in der Gunst der Nutzer.















Link kopiert

Stuttgart - Die Nutzer von Lieferando haben wieder gewählt: In Stuttgart ist „Sushi Le“ dieses Jahr zum besten Lieferrestaurant auserkoren worden. Die meisten bundesweiten Gewinner des Lieferando-Rankings befinden sich leider nicht in der Landeshauptstadt. Bestes Lieferrestaurant Deutschlands wurde beispielsweise die deutsch-bayrische „Wunderkost“ aus München. Paniertes Schnitzel und Cordon bleu bestellen die Kunden dort am liebsten. Auf Platz zwei und drei landeten Sushi Yana aus Berlin und Breisgauer Flammkuchen aus Freiburg. Mehr als 110 000 Nutzer stimmten online für die Auszeichnung ab, teilt der Lieferservice mit. Es gibt Gewinner in 16 nationalen Kategorien und die besten Restaurants in 40 deutschen Städten.

„Sushi Le“ im April 2014 eröffnet

Im „Sushi Le“ stehen neben den Reisrollen auch klassische Wok-Gerichte und Currys auf der Speisekarte. Eröffnet wurde das Lokal in der Wilhelmstraße in Bad Cannstatt im April 2014 von Thuy Nguyen und ihrem Mann, den sie nur Herr Le nennt. Ursprünglich stammt das Paar aus Vietnam, aber sie mögen sowohl die japanische Küche gerne, als auch das Schwabenland, erklärten sie zur Eröffnung – und daraus wurde ihr zumindest im Namen etwas Schwäbisch klingendes Restaurant „Sushi Le“. Auf den Plätzen zwei und drei der beliebtesten Stuttgarter Lieferlokale folgen mit La Perla und La Piazzetta italienische Anbieter.

Ützel Brützel liefert bundesweit mit den besten Döner

Stuttgart kommt neben der Stadt-Rangliste nur noch in einem weiteren Ranking vor: Ützel Brützel hat es unter die zehn besten Dönerin Deutschland geschafft. Sieger in dieser Kategorie ist Mangal Döner by Lukas Podolski in Köln, der Stuttgarter Imbiss an der Königstraße kam auf Platz neun. Das innovativste Restaurant gibt es mit „Der Isländer“ in Dortmund, das gesündeste ist laut den Essensbestellern „Mojewa“ aus Berlin und die besten vegetarischen Gerichte liefert „1990 Vegan Living“, das sich ebenfalls in der Bundeshauptstadt befindet.

Mit über 30 000 Restaurants in mehr als 2000 deutschen Städten ist Lieferando nach eigenen Angaben Deutschlands größter Online-Marktplatz für Essenslieferungen. Seit 2015 zeichnet das Unternehmen mit seinen Restaurant Awards jedes Jahr Deutschlands beliebteste Liefergastronomen aus. Für die Preise wurden von einer Jury 560 Restaurants nominiert – ausgewählt nach ihren Bewertungen, der Verfügbarkeit, der Zahl der Bestellungen und der Stammgäste.

Bestes Stuttgarter Restaurant mit Lieferservice auf Tripadvisor

Die Nutzer von Tripadvisor haben allerdings einen anderen Geschmack. In dem Portal steht La Bamboo, wo Gerichte aus Indien und Sri Lanka serviert werden, auf Platz eins der Rangliste der besten Restaurants mit Lieferservice in Stuttgart. Die Pinsamanufaktur besetzt dort den zweiten Platz, gefolgt von einem weiteren indischen Restaurant, dem Taj Mahal. Auf Platz vier steht „Herr Kächele“ und auf Platz fünf „I love Sushi“.