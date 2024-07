Liedfestival Sindelfingen: Schubert-Lieder an fünf Abenden

Vor zwölf Jahren hat der Opernsänger Johannes Held ein Sommerfestival in seiner Heimatstadt Sindelfingen aus der Taufe gehoben. Einzig und allein dem romantischen Kunstlied ist es gewidmet. Alle zwei Jahre wird Sindelfingen seitdem zur Kunstlied-Hochburg. Und da der nimmermüde Organisator beste Kontakte in die Sängerszene hat, sind regelmäßig hochkarätige und aufstrebende Künstlerinnen und Künstler zu Gast. „Ich habe immer versucht, das Festival als Festival zu etablieren“, betont der 40-Jährige, „ein tolles Programm an tollen Orten zu präsentieren, sodass die Leute sagen können: Da gehen wir blind hin.“

Im Corona-Sommer 2020 war Johannes Held einer der ganz wenigen Veranstalter, die ihr Programm durchzogen – mit einem positiven Nebeneffekt. Der SWR wurde auf das Sindelfinger Festival aufmerksam, fand Gefallen und zeichnet seitdem ausgewählte Konzerte auf. „Das spricht für unsere Qualität“, freut sich der 40-Jährige.

Lesen Sie auch

Auch im Privatmuseum Schauwerk wird gesungen

Dieses Mal heißt das Motto schlicht „Franz!“ – erstmals sind durchweg Lieder eines einzigen Komponisten zu hören: Franz Schubert (1797-1828). Die Konzertwoche beginnt am Donnerstag, 25. Juli, mit einem „Abend unter Freunden“ in der Sindelfinger Musikschule. Held hat geschätzte Sängerinnen und Sänger eingeladen, honorarfrei und „aus Spaß an der Freude“ mitzusingen. Das Publikum bekommt nicht nur ein Füllhorn an Stilen zu erleben, sondern zahlt auch keinen Eintritt. Am Freitag steht die „Winterreise“ im Sindelfinger Kunstmuseum Schauwerk an – inklusive Tanzperformance. Am Samstag interpretieren der US-amerikanische Singer-Songwriter Bryan Benner und The Erlkings „Die schöne Müllerin“ auf ganz eigene Weise. Am Sonntag singt der Festivalleiter selbst den „Schwanengesang“ in der Sindelfinger Martinskirche, gemeinsam mit der Singakademie Stuttgart. Und am Montag sind „Die Leiden des jungen Schubert“ von der aufstrebenden Mezzosopranistin Maria Hegele in der Musikschule zu hören.

Besonderheit bei der Preisgestaltung: Während sich die normale Eintrittskarte zwischen 19 und 29 Euro bewegt, zahlen unter 30-Jährige nur fünf Euro. „Aus dieser Altersgruppe kamen in den vergangenen Jahren einfach zu wenige – vielleicht klappt das so besser“, hofft Held.

Liedfestival Sindelfingen, 25.-29. Juli, www.liedfestival.net