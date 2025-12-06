Liederweg Weinstadt: Gotthilf-Fischer-Erbe ist jetzt im Weihnachtslook

Auf sechs Kilometern durch die Weinstädter Weinberge wird der Advent zur Klangreise – und Gotthilf Fischers Erbe lebendig.

Es ist wieder so weit: Der beliebte Rundwanderweg „Sanges Froh“ in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) hat sich festlich herausgeputzt. Seit dem ersten Adventswochenende klingen zwischen den Stadtteilen Beutelsbach und Schnait nicht mehr „Muss i denn...“ oder „Im Frühtau zu Berge“, sondern „O du fröhliche“ und „Leise rieselt der Schnee“. 15 Tafeln entlang des sechs Kilometer langen Pfades sind mit bekannten Advents- und Weihnachtsliedern bestückt. Noch bis zum 6. Januar kommenden Jahres lädt der musikalische Spaziergang zum Innehalten, Mitsingen – oder einfach nur Lauschen ein.

Wie die Stadt Weinstadt mitteilt, ist der Rundweg auch bei feuchter Witterung gut begehbar. Wer allerdings auf Schnee hofft, sollte rutschfestes Schuhwerk einpacken, geräumt wird nicht. Die besondere Idee: Mitten in den Reben verwandelt sich der Weg in eine Art Freiluft-Kirchenchor, wo jeder mit einstimmen darf – ganz ohne Probe, aber mit viel Gefühl.

Liedertafeln als Generationenbrücke

Hinter dem Projekt steckt mehr als nur ein hübscher Gag fürs Stadtmarketing. Die Tradition wurzelt tief: Die Idee stammt von niemand Geringerem als Gotthilf Fischer, dem legendären Chorleiter, der in Weinstadt lebte und wirkte. Der Kulturamtsleiter Jochen Beglau erinnert sich, wie zur Eröffnung des Liederwegs im Jahr 2007 Tausende mit Fischer sangen – ein bewegendes Bild. Heute wirkt der Weg wie ein bleibendes Echo jener Zeit.

Im Advent verwandelt sich das Konzept: Die volkstümlichen Lieder machen Platz für festliche Klassiker, die den Spaziergang zu einem kleinen musikalischen Ritual werden lassen. Zwischen Rebstöcken und Remstal-Panorama, auf gut ausgebauten Wegen, findet so eine fast vergessene Praxis wieder ihren Raum: das gemeinschaftliche Singen.

Adventssingen trifft Wanderlust

Der Liederweg verläuft als Rundtour auf befestigten Wegen durch die Weinberge der Weinstädter Stadtteile Beutelsbach und Schnait. Ausgangspunkt ist die Beutelsbacher Halle, die sich in fußläufiger Nähe zum S-Bahnhof Beutelsbach (Linie S2) befindet. Von dort aus führt die Route über den Remstalkino-Hügel mit Panoramablick, vorbei an Streuobstwiesen und Rebhängen, durch das historische Schnait bis zurück nach Beutelsbach. Entlang der Strecke sind die 15 Liedertafeln so verteilt, dass immer wieder kleine Gesangspausen möglich sind.

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist der „Sanges Froh“-Weg ein Geheimtipp – für Familien mit Kindern, Chöre auf Ausflug oder stille Alleingänger mit Ohrwurm. Vom Remstalkino mit seinen ikonischen Klappstühlen bis zum Silcher-Geburtshaus in Schnait reihen sich Natur, Geschichte und Musik aneinander wie Perlen am Adventskranz.

Weitere Infos zum Weihnachtsliederweg und zur Route gibt’s unter: www.weinstadt.de