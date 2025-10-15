Das Fachwerkhaus kennt zumindest jeder Autofahrer, der bei Stau am Leonberger Dreieck alternativ Heimerdingen passiert. Die Zukunft des Gebäudes ist ungewiss.
Auf der blaufarbenen Vereinsfahne prangt in gelb-goldener Schrift das Motiv, das den Liederkranz Heimerdingen über Jahrzehnte leitete: „Sind wir von der Arbeit müde – bleibt doch Kraft zu einem Liede!“ Dieses Motto prägte den Chor, der 2019 anlässlich seines 125-jährigen Bestehens ein großes Konzert gab. Drei Jahre später, 2022, beschlossen die verbliebenen Mitglieder die Auflösung des Chors. Nochmals drei Jahre später hat sich der Gemeinderat mit der Zukunft des ortsbildprägenden Gebäudes befasst. Derzeit läuft das sogenannte Konzeptvergabeverfahren.