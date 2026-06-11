Erwin Russ? Begründete einst die Konzertdirektion SKS Russ und holte Klassikstars, aber auch Jimi Hendrix nach Stuttgart. Nun gilt ihm in der Liederhalle bleibende Erinnerung.

Stuttgart gilt in der deutschen Klassik-Szene noch immer als Hochburg, den Beethovensaal der Liederhalle Stuttgart sieht nicht nur Stargeigerin Anne-Sophie Mutter als ihr „Wohnzimmer“. Wesentlichen Anteil an der bis heute anhaltenden Klassik-Begeisterung in Stuttgart hatte Erwin Russ, noch in den ersten Friedensmonaten des Jahres 1945 Begründer der Südwestdeutschen Konzertdirektion. Nun gilt ihm bleibende Erinnerung.

Erwin Russ? 1903 geboren, beginnt er mit 16 Jahren eine Lehre als Musikalienhändler. Es ist ein langer Weg zum Prokuristen der Musikalienhandlung Sulze und Galler. Der damalige Marktführer in Stuttgart setzt nicht nur auf den Verkauf von Noten, Musikbüchern und Kleininstrumenten, sondern führt auch Konzerte durch. Ein Bereich, der Erwin Russ thematisch wie unternehmerisch besonders interessiert.

Die Chance, nach dem Zusammenbruch Hitler-Deutschlands selbstständig eine Konzertdirektion aufzubauen, kommt schnell: Von 22. Juni 1945 datiert ein Brief, in dem Arnulf Klett als neuer Stuttgarter Oberbürgermeister Erwin Russ um ein Treffen bittet. Das Ziel: der Wiederaufbau des Konzertlebens in Stuttgart. Voraussetzung ist die Zulassung als Konzertagent von der Militärregierung Deutschland, Abteilung „Nachrichtenkontrolle“ – sie erfolgt im August 1945.

Was folgt? „Die Ehrung durch die Gedenktafel im Foyer der Stuttgarter Liederhalle“, sagt Michael Russ, der die Verantwortung für die Konzertdirektion inzwischen an die dritte Generation und seine Tochter Michaela Russ übergeben hat, „rundet ein Ungewöhnliches Lebenswerk meines Vaters ab“. Und: „Aus den Trümmern einer zerstörten Stadt 1945 hat er ohne jegliche Subvention das Musikleben mit großen Namen wesentlich bereichert. Die Gedenktafel ziert ,sein Wohnzimmer’, den Beethoven-Saal, in dem er mehr als 4000 Konzerte veranstaltet hat.“

Noch immer macht die Liederhalle Stuttgart auch ihren architektonischen Anspruch deutlich Foto: KKL/Markus Guhl

90 Zentimeter hoch und 75 Zentimeter breit ist die Tafel aus den Werkstätten der Kunstgießerei Strassacker in Süßen, die Erwin Russ nun für immer ehrt. Und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper verweist bei der Enthüllung auf einen besonderen Dialog: „Neben der Bronzetafel zur Stuttgarter Liederhalle in deren Foyer“, so Nopper, „haben wir eine Erinnerungstafel für Erwin Russ installiert. Das passt deswegen so gut, weil die 1956 eröffnete Liederhalle und Erwin Russ über Jahrzehnte hinweg geradezu siamesische Zwillinge waren“. Und Stuttgarts OB erinnert: „Zu den glanzvollen Höhepunkten seines Wirkens gehörte, dass er im Jahr 1959 sowohl die Sopranistin von Weltrang Maria Callas als auch den weltberühmten Trompeter und Sänger Louis Armstrong hier in den Beethoven-Saal holte.“

Frank Noppers Fazit? „Erwin Russ und die Südwestdeutsche Konzertdirektion haben Stuttgart klangvoller, attraktiver und weltläufiger gemacht.“

Michaela Russ schreibt die SKS Russ-Geschichte weiter

„Für mich“, sagt dagegen Michaela Russ, „war Erwin Russ immer einfach mein Opa. Erst mit der Zeit habe ich wirklich verstanden, welchen prägenden Einfluss er auf das musikalische Leben in Stuttgart hatte und wie viele Menschen er mit seiner Leidenschaft für die Musik begeistert hat“. Und die SKS Russ-Geschäftsführerin ergänzt: „Dass mein Vater dieses Werk weitergeführt und zu einem der bedeutendsten Konzertveranstalter Stuttgarts ausgebaut hat, erfüllt mich ebenso mit großem Stolz. Umso dankbarer bin ich, diese Tradition nun in dritter Generation fortführen zu dürfen.“

Die Tafel für Erwin Russ markiert so letztlich beides: bleibende Erinnerung an ein herausragendes Lebenswerk und die Aufforderung, über den Namen Russ die Konzertstadt Stuttgart in der Gegenwart wie in der Zukunft weiter glänzen zu lassen.