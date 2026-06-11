Erwin Russ? Begründete einst die Konzertdirektion SKS Russ und holte Klassikstars, aber auch Jimi Hendrix nach Stuttgart. Nun gilt ihm in der Liederhalle bleibende Erinnerung.
Stuttgart gilt in der deutschen Klassik-Szene noch immer als Hochburg, den Beethovensaal der Liederhalle Stuttgart sieht nicht nur Stargeigerin Anne-Sophie Mutter als ihr „Wohnzimmer“. Wesentlichen Anteil an der bis heute anhaltenden Klassik-Begeisterung in Stuttgart hatte Erwin Russ, noch in den ersten Friedensmonaten des Jahres 1945 Begründer der Südwestdeutschen Konzertdirektion. Nun gilt ihm bleibende Erinnerung.