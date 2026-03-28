Lieder gegen Hakenkreuzzeiten: Fjørt feiern brachiales Stuttgart-Comeback im Wizemann

Die Aachener Post-Hardcore-Band Fjørt hat nach langer Pause wieder Stuttgart besucht. So war es beim Konzert im Wizemann.
In seligen Keller- Klub-Zeiten waren Fjørt regelmäßige und gern gesehene Gäste in Stuttgart. Die Aachener Post-Hardcore-Band stand schon damals für berstend intensive Konzerte, für eine kathartische Lärmwand, die über dem Publikum zusammenbricht wie eine Monsterwelle. Nach Jahren des Rückzugs und der Einkehr sind Fjørt jetzt zurück – und zeigen in einem gut gefüllten Wizemann, wieso diese Band im Live-Zirkus des Landes so schmerzlich gefehlt hat.