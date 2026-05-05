Lied der „Jungen Arbeiter“: „Deutsches Taj Mahal“ – Noppers virale Rede wird Teil von neuem Stuttgart-Song

Ein Grußwort des Stuttgarter Oberbürgermeisters beim CDU-Parteitag sorgte für Spott. Das Hip-Hop Kollektiv „Junge Arbeiter“ hat die Rede nun zu einem viralen Song animiert.
Bei manchem rollen sich noch die Fußnägel nach oben, wenn sie an Frank Noppers Grußwort beim CDU-Parteitag im Februar denken. Mit gewagten Vergleichen versuchte Stuttgarts Oberbürgermeister, die Landeshaupstadt ins rechte Licht zu rücken. Stuttgart sei die Verbindung von Spätzle und Spitzentechnologie. Die Grabkapelle auf dem Württemberg sei das „deutsche Taj Mahal“ und gewiss werde man kein zweites Detroit werden, sondern ein „schwäbisches San Francisco“. Hügel gebe es schon, Cable Cars hießen in Stuttgart Zacke.