Liebte es, uns alle zu veräppeln: Prinzessin Diana hatte einen sehr ungezogenen Humor

1 Prinzessin Diana konnte urkomische Witze erzählen. Foto: imago images/Photoshot/John Shelley Collection

Ihr ehemaliger Hairstylist erinnert sich an die verstorbene Prinzessin Diana zurück und kommt auf ihre humorvolle Seite zu sprechen. Sie habe es geliebt, Witze zu erzählen und Streiche zu spielen.











Link kopiert



Am 31. August hat sich der Todestag von Prinzessin Diana (1961-1997) gejährt. Die Ex-Frau von König Charles III. (75) und Mutter von Prinz William (42) sowie Prinz Harry (39) war am 31. August 1997 nach einem Autounfall verstorben. Ihr ehemaliger Hairstylist erinnert sich jetzt an die humorvolle Seite der Prinzessin, die so tragisch ums Leben gekommen ist.